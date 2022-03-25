16:08 25.03.2022 (обновлено: 16:17 25.03.2022)
Минобороны: все взорванные мосты — дело рук украинских националистов
Минобороны: все 127 мостов взорвали украинские националисты, чтобы сдержать наступление
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все 127 мостов, разрушенных в районе боевых действий, взорвали украинские националисты, пытаясь сдержать наступление российских войск, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Подчеркну, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе это касается уничтожения мостов через реки", - сказал Рудской.
"В районе боевых действий разрушены 127 мостов. Все они взорваны украинскими националистами в целях сдерживания наступления наших войск", - добавил генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.