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Минобороны: все взорванные мосты — дело рук украинских националистов - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/most-1780098874.html
Минобороны: все взорванные мосты — дело рук украинских националистов
Минобороны: все взорванные мосты — дело рук украинских националистов - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны: все взорванные мосты — дело рук украинских националистов
Все 127 мостов, разрушенных в районе боевых действий, взорвали украинские националисты, пытаясь сдержать наступление российских войск, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:08
2022-03-25T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все 127 мостов, разрушенных в районе боевых действий, взорвали украинские националисты, пытаясь сдержать наступление российских войск, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Подчеркну, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе это касается уничтожения мостов через реки", - сказал Рудской."В районе боевых действий разрушены 127 мостов. Все они взорваны украинскими националистами в целях сдерживания наступления наших войск", - добавил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776667511.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф
16:08 25.03.2022 (обновлено: 16:17 25.03.2022)
 
Минобороны: все взорванные мосты — дело рук украинских националистов

Минобороны: все 127 мостов взорвали украинские националисты, чтобы сдержать наступление

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все 127 мостов, разрушенных в районе боевых действий, взорвали украинские националисты, пытаясь сдержать наступление российских войск, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Подчеркну, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе это касается уничтожения мостов через реки", - сказал Рудской.
"В районе боевых действий разрушены 127 мостов. Все они взорваны украинскими националистами в целях сдерживания наступления наших войск", - добавил генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 10:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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