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Минобороны: все взорванные мосты — дело рук украинских националистов

Минобороны: все взорванные мосты — дело рук украинских националистов - РИА Новости, 25.03.2022

Минобороны: все взорванные мосты — дело рук украинских националистов

Все 127 мостов, разрушенных в районе боевых действий, взорвали украинские националисты, пытаясь сдержать наступление российских войск, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:08

2022-03-25T16:08

2022-03-25T16:17

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все 127 мостов, разрушенных в районе боевых действий, взорвали украинские националисты, пытаясь сдержать наступление российских войск, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Подчеркну, что Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе это касается уничтожения мостов через реки", - сказал Рудской."В районе боевых действий разрушены 127 мостов. Все они взорваны украинскими националистами в целях сдерживания наступления наших войск", - добавил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776667511.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф