https://ria.ru/20220325/mishustin-1780078645.html
Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности главной задачей
Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности главной задачей - РИА Новости, 25.03.2022
Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности главной задачей
Обеспечение продовольственной безопасности - это первоочередная задача, поддержка аграриев находится в постоянном внимании властей, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:05
2022-03-25T15:05
2022-03-25T16:00
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михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обеспечение продовольственной безопасности - это первоочередная задача, поддержка аграриев находится в постоянном внимании властей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все это в постоянному внимании правительства. Я просто хотел бы еще раз сказать, что мы прекрасно понимаем, что сегодня задача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на проказ были необходимые товары первого потребления, в первую очередь, продукты питания - это основная наша задача", - сказал он на встрече с ЛДПР.Мишустин отметил, что власти расширили поддержку предприятий хлебопекарной промышленности."Я подробно говорил с министром сельского хозяйства Патрушевым Дмитрием Николаевичем, с вице-премьером Абрамченко Викторией Валерьевной. Регионы сейчас получат уже буквально на днях 2,5 миллиарда рублей, которые мы выделили на поддержку именно хлебопекарей", - сказал премьер.Он добавил, что дополнительно выделено 12 миллиардов рублей на программу льготного лизинга, что позволит сельхозпроизводителям закупить необходимую технику."Мы продолжаем также субсидирование льготных кредитов, включая финансирование весенних полевых работ. Приняты решения о выделении дополнительно 25 миллиардов рублей. Еще 5 миллиардов - на обеспечение ранее принятых обязательств по субсидирован более 8 тысяч льготных кредитов, а также 26 миллиардов рублей на поддержку системообразующих агропредприятий", - отметил Мишустин.Еще 2 миллиарда рублей направлено на субсидирование перевозок сельхозпродукции с использованием льготного железнодорожного тарифа, добавил он.
https://ria.ru/20220318/produkty-1778832359.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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лдпр, михаил мишустин, общество, россия
15:05 25.03.2022 (обновлено: 16:00 25.03.2022)
Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности главной задачей
Премьер Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности первоочередной задачей
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обеспечение продовольственной безопасности - это первоочередная задача, поддержка аграриев находится в постоянном внимании властей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все это в постоянному внимании правительства. Я просто хотел бы еще раз сказать, что мы прекрасно понимаем, что сегодня задача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на проказ были необходимые товары первого потребления, в первую очередь, продукты питания - это основная наша задача", - сказал он на встрече с ЛДПР
.
Мишустин отметил, что власти расширили поддержку предприятий хлебопекарной промышленности.
"Я подробно говорил с министром сельского хозяйства Патрушевым Дмитрием Николаевичем, с вице-премьером Абрамченко Викторией Валерьевной. Регионы сейчас получат уже буквально на днях 2,5 миллиарда рублей, которые мы выделили на поддержку именно хлебопекарей", - сказал премьер.
Он добавил, что дополнительно выделено 12 миллиардов рублей на программу льготного лизинга, что позволит сельхозпроизводителям закупить необходимую технику.
"Мы продолжаем также субсидирование льготных кредитов, включая финансирование весенних полевых работ. Приняты решения о выделении дополнительно 25 миллиардов рублей. Еще 5 миллиардов - на обеспечение ранее принятых обязательств по субсидирован более 8 тысяч льготных кредитов, а также 26 миллиардов рублей на поддержку системообразующих агропредприятий", - отметил Мишустин.
Еще 2 миллиарда рублей направлено на субсидирование перевозок сельхозпродукции с использованием льготного железнодорожного тарифа, добавил он.