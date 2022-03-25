Европа задерживает выдачу спутниковых данных, заявили в Минприроды

"Европейская организация по эксплуатации спутников начала задерживать нам передачу данных с геостационарных метеоспутников и прекратила передавать информационную продукцию. Но они забыли, что у нас на орбите есть своя группировка спутников, а с прошлого года работает уникальная "Арктика-М", в информации с которой нуждаются все", - сказал Козлов.