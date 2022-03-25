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Европа задерживает выдачу спутниковых данных, заявили в Минприроды - РИА Новости, 25.03.2022
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Европа задерживает выдачу спутниковых данных, заявили в Минприроды
Европа задерживает выдачу спутниковых данных, заявили в Минприроды - РИА Новости, 25.03.2022
Европа задерживает выдачу спутниковых данных, заявили в Минприроды
Европейские компании задерживают передачу данных российским специалистам, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на итоговой коллегии Росгидромета в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:23
2022-03-25T10:23
космос - риа наука
лондон
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Европейские компании задерживают передачу данных российским специалистам, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на итоговой коллегии Росгидромета в пятницу.Он отметил, что Всемирный центр зональных прогнозов, который базируется в Лондоне, "попытался поставить под угрозу" полеты российской гражданской авиации."Но вы [специалисты Росгидромета] за три дня разработали и наладили выпуск собственной продукции в области авиационных прогнозов, которая отвечает мировым требованиям", - подчеркнул Козлов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/gps-1779755652.html
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космос - риа наука, лондон, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
10:23 25.03.2022
 
Европа задерживает выдачу спутниковых данных, заявили в Минприроды

Глава Минприроды Козлов: Европа задерживает передачу спутниковых данных для России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Европейские компании задерживают передачу данных российским специалистам, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на итоговой коллегии Росгидромета в пятницу.
"Европейская организация по эксплуатации спутников начала задерживать нам передачу данных с геостационарных метеоспутников и прекратила передавать информационную продукцию. Но они забыли, что у нас на орбите есть своя группировка спутников, а с прошлого года работает уникальная "Арктика-М", в информации с которой нуждаются все", - сказал Козлов.
Он отметил, что Всемирный центр зональных прогнозов, который базируется в Лондоне, "попытался поставить под угрозу" полеты российской гражданской авиации.
"Но вы [специалисты Росгидромета] за три дня разработали и наладили выпуск собственной продукции в области авиационных прогнозов, которая отвечает мировым требованиям", - подчеркнул Козлов.
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Космос - РИА НаукаЛондонФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
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