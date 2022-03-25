Рейтинг@Mail.ru
Заморозка золотовалютных резервов России скажется на всем мире, считает МИД - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/mid-1780104787.html
Заморозка золотовалютных резервов России скажется на всем мире, считает МИД
Заморозка золотовалютных резервов России скажется на всем мире, считает МИД - РИА Новости, 25.03.2022
Заморозка золотовалютных резервов России скажется на всем мире, считает МИД
Заморозка российских золотовалютных резервов будет иметь серьезные негативные последствия по всему миру, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:22
2022-03-25T16:40
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_4c41f70ea0fc23e1f51bbc5b0e64e22b.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заморозка российских золотовалютных резервов будет иметь серьезные негативные последствия по всему миру, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Уверен, что это будет иметь серьезные негативные последствия для финансовых рынков по всему миру, ускорится уход инвесторов из высокорисковых активов развивающихся рынков, государственные долговые инструменты экономически развитых стран. Это первое. И в свою очередь, это окажет давление на платежный баланс, курс национальных валют развивающихся экономик", - сказал Биричевский в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, каким образом кризис повлияет на мировую финансовую систему и каким образом на нем отразится заморозка золотовалютных резервов РФ.Он добавил, что для минимизации макроэкономических рисков правительства развивающихся стран будут вынуждены ужесточить кредито-денежную политику, а это будет сдерживающим фактором для экономического роста и снизит реальные доходы."На фоне турбулентности на сырьевых финансовых рынках увеличивается риск долгового кризиса в развивающихся странах. А что касается золотовалютных резервов, предназначенных в том числе для обслуживания российского внешнего долга, то будет уместным привести некоторые западные оценки, в частности, европейской внешнеполитической службы - о том, что наиболее негативным сценарием западноцентричной финансовой системы является наступление череды кросс-дефолтов, то есть дефолтов по очереди, о спирали в случае невозможности найти компромиссный вариант в решении долгового вопроса", - заключил глава департамента.
https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html
https://ria.ru/20220325/zoloto-1779975510.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c9f4d8c63ead679b81b0613ccdeb535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:22 25.03.2022 (обновлено: 16:40 25.03.2022)
 
Заморозка золотовалютных резервов России скажется на всем мире, считает МИД

МИД: заморозка российских золотовалютных резервов скажется на всем мире

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заморозка российских золотовалютных резервов будет иметь серьезные негативные последствия по всему миру, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Уверен, что это будет иметь серьезные негативные последствия для финансовых рынков по всему миру, ускорится уход инвесторов из высокорисковых активов развивающихся рынков, государственные долговые инструменты экономически развитых стран. Это первое. И в свою очередь, это окажет давление на платежный баланс, курс национальных валют развивающихся экономик", - сказал Биричевский в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, каким образом кризис повлияет на мировую финансовую систему и каким образом на нем отразится заморозка золотовалютных резервов РФ.
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
10:32
ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны
Он добавил, что для минимизации макроэкономических рисков правительства развивающихся стран будут вынуждены ужесточить кредито-денежную политику, а это будет сдерживающим фактором для экономического роста и снизит реальные доходы.
"На фоне турбулентности на сырьевых финансовых рынках увеличивается риск долгового кризиса в развивающихся странах. А что касается золотовалютных резервов, предназначенных в том числе для обслуживания российского внешнего долга, то будет уместным привести некоторые западные оценки, в частности, европейской внешнеполитической службы - о том, что наиболее негативным сценарием западноцентричной финансовой системы является наступление череды кросс-дефолтов, то есть дефолтов по очереди, о спирали в случае невозможности найти компромиссный вариант в решении долгового вопроса", - заключил глава департамента.
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
04:23
Эксперт рассказал, за что банки могут снизить цену выкупа золотых слитков
 
РоссияЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала