https://ria.ru/20220325/mid-1780104787.html
Заморозка золотовалютных резервов России скажется на всем мире, считает МИД
Заморозка золотовалютных резервов России скажется на всем мире, считает МИД - РИА Новости, 25.03.2022
Заморозка золотовалютных резервов России скажется на всем мире, считает МИД
Заморозка российских золотовалютных резервов будет иметь серьезные негативные последствия по всему миру, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:22
2022-03-25T16:22
2022-03-25T16:40
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заморозка российских золотовалютных резервов будет иметь серьезные негативные последствия по всему миру, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Уверен, что это будет иметь серьезные негативные последствия для финансовых рынков по всему миру, ускорится уход инвесторов из высокорисковых активов развивающихся рынков, государственные долговые инструменты экономически развитых стран. Это первое. И в свою очередь, это окажет давление на платежный баланс, курс национальных валют развивающихся экономик", - сказал Биричевский в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, каким образом кризис повлияет на мировую финансовую систему и каким образом на нем отразится заморозка золотовалютных резервов РФ.Он добавил, что для минимизации макроэкономических рисков правительства развивающихся стран будут вынуждены ужесточить кредито-денежную политику, а это будет сдерживающим фактором для экономического роста и снизит реальные доходы."На фоне турбулентности на сырьевых финансовых рынках увеличивается риск долгового кризиса в развивающихся странах. А что касается золотовалютных резервов, предназначенных в том числе для обслуживания российского внешнего долга, то будет уместным привести некоторые западные оценки, в частности, европейской внешнеполитической службы - о том, что наиболее негативным сценарием западноцентричной финансовой системы является наступление череды кросс-дефолтов, то есть дефолтов по очереди, о спирали в случае невозможности найти компромиссный вариант в решении долгового вопроса", - заключил глава департамента.
https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html
https://ria.ru/20220325/zoloto-1779975510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:22 25.03.2022 (обновлено: 16:40 25.03.2022)
Заморозка золотовалютных резервов России скажется на всем мире, считает МИД
МИД: заморозка российских золотовалютных резервов скажется на всем мире
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заморозка российских золотовалютных резервов будет иметь серьезные негативные последствия по всему миру, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Уверен, что это будет иметь серьезные негативные последствия для финансовых рынков по всему миру, ускорится уход инвесторов из высокорисковых активов развивающихся рынков, государственные долговые инструменты экономически развитых стран. Это первое. И в свою очередь, это окажет давление на платежный баланс, курс национальных валют развивающихся экономик", - сказал Биричевский в эфире канала "Россия 24"
, отвечая на вопрос, каким образом кризис повлияет на мировую финансовую систему и каким образом на нем отразится заморозка золотовалютных резервов РФ.
Он добавил, что для минимизации макроэкономических рисков правительства развивающихся стран будут вынуждены ужесточить кредито-денежную политику, а это будет сдерживающим фактором для экономического роста и снизит реальные доходы.
"На фоне турбулентности на сырьевых финансовых рынках увеличивается риск долгового кризиса в развивающихся странах. А что касается золотовалютных резервов, предназначенных в том числе для обслуживания российского внешнего долга, то будет уместным привести некоторые западные оценки, в частности, европейской внешнеполитической службы - о том, что наиболее негативным сценарием западноцентричной финансовой системы является наступление череды кросс-дефолтов, то есть дефолтов по очереди, о спирали в случае невозможности найти компромиссный вариант в решении долгового вопроса", - заключил глава департамента.