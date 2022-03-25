https://ria.ru/20220325/mh17-1780087513.html

Адвокат: доказательства пуска "Бука" по MH17 ополченцами ДНР отсутствуют

Адвокат: доказательства пуска "Бука" по MH17 ополченцами ДНР отсутствуют - РИА Новости, 25.03.2022

Адвокат: доказательства пуска "Бука" по MH17 ополченцами ДНР отсутствуют

Нет достоверных доказательств того, что якобы сбившая рейс MH17 на востоке Украины ракета ЗРК "Бук" была запущена со стороны контролируемого ополчением... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:38

2022-03-25T15:38

2022-03-25T15:56

mh17. расследование

в мире

россия

бук (зенитный ракетный комплекс)

днр

крушение малайзийского boeing под донецком

украина

донецкая область

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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нет достоверных доказательств того, что якобы сбившая рейс MH17 на востоке Украины ракета ЗРК "Бук" была запущена со стороны контролируемого ополчением населённого пункта Первомайское, заявила адвокат россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате.На заседаниях в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в марте проходит выступление защиты обвиняемого по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing Пулатова - адвокатов Сабине тен Дуссхате и Баундевейна ван Эйка. Ранее в пятницу на процессе тен Дуссхате отмечала, что "прокуратура и защита согласны по одному пункту: технически было возможно сбить" самолет ракетой из ЗРК "Бук" со стороны контролировавшегося украинскими военными населённого пункта Зарощенское."Что касается свидетельств о запуске ракеты, мы видим отсутствие убедительных доказательств версии Совместной следственной группы (ССГ) о том, что ракета была запущена со стороны Первомайского. Действительно, снимки и перехваченные телефонные переговоры ничего нам не говорят о том, что ракета могла быть запущена со стороны зоны, которую контролировала ДНР", - сказала тен Дуссхате на слушании в пятницу, трансляция которого ведётся на сайте суда.По ее словам, в перехваченных телефонных разговорах ополченцев нет речи ни о приказе о запуске ракеты со стороны Первомайского, ни о запуске ракеты в целом.Как отметила тен Дуссхате, есть один свидетель под кодовым названием M58, который дал показания в пользу запуска ракеты со стороны Первомайского, однако он ошибался и путался в своих заявлениях. Он утвердительно ответил на вопрос о том, является ли Первомайское местом запуска ракеты, только когда следствие задало соответствующий вопрос, однако до этого свидетель называл местом запуска другой населенный пункт.Другие свидетели ограничивались в качестве доказательств увиденными следами дыма и чёрными пятнами в небе недалеко от Первомайского в день трагедии, которые, по мнению защиты, могли быть вызваны чем угодно."Вместе с недостоверным, неправдоподобным свидетелем (M58), находящимся под информационным влиянием пресс-конференций Совместной следственной группы (ССГ), у нас есть гораздо более надёжный свидетель, который утверждает, что запуска ракеты со стороны Первомайского не было", - сообщила голландский адвокат.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20211222/mh17-1764901729.html

https://ria.ru/20211220/mh17-1764536029.html

https://ria.ru/20220126/espch-1769574283.html

https://ria.ru/20190717/1556522654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

mh17. расследование, в мире, россия, бук (зенитный ракетный комплекс), днр, крушение малайзийского boeing под донецком, украина, донецкая область