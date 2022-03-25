https://ria.ru/20220325/boing-1780054774.html

Адвокат: прокуратура согласна, что MH17 можно было сбить со стороны ВСУ

Адвокат: прокуратура согласна, что MH17 можно было сбить со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022

Адвокат: прокуратура согласна, что MH17 можно было сбить со стороны ВСУ

Прокуратура и защита по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году согласны в том, что технически было возможно сбить самолёт ракетой из ЗРК... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:44

2022-03-25T13:44

2022-03-25T14:14

крушение малайзийского boeing под донецком

в мире

бук (зенитный ракетный комплекс)

концерн пво "алмаз-антей"

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы рф

россия

киев

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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура и защита по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году согласны в том, что технически было возможно сбить самолёт ракетой из ЗРК "Бук" со стороны контролировавшегося украинскими военными населённого пункта Зарощенское, заявила адвокат обвиняемого Сабине тен Дуссхате.На заседаниях в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в марте проходит выступление защиты обвиняемого россиянина Олега Пулатова - адвокатов Сабине тен Дуссхате и Баундевейна ван Эйка."Населенный пункт Зарощенское находится в радиусе 36 км от места крушения самолёта рейса MH17. Прокуратура и защита согласны по одному пункту: технически было возможно сбить рейс MH17 ракетой "Бук" со стороны этого населённого пункта", - сказала тен Дуссхате на заседании в пятницу, трансляция которого ведётся на сайте суда.При этом, по словам адвоката, впоследствии прокуроры заявили, что вопреки заявлению российских властей на спутниковых снимках не видно, чтобы украинские войска передвигались в сторону этого населённого пункта. Кроме того, прокуратура Нидерландов заявила, что это место находится вне зоны, со стороны которой могли запустить ракету по расчетам бельгийских и голландских экспертов.Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского Boeing над Донбассом. Эксперименты подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20210728/svideteli-1743126256.html

https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html

https://ria.ru/20211102/mh17-1757365628.html

https://ria.ru/20210809/mh17-1745064769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

крушение малайзийского boeing под донецком, в мире, бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф, россия, киев, сша, николай винниченко