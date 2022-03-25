https://ria.ru/20220325/meksika-1780019665.html

Посол США раскритиковал создание в Мексике группы дружбы с Россией

Посол США раскритиковал создание в Мексике группы дружбы с Россией - РИА Новости, 25.03.2022

Посол США раскритиковал создание в Мексике группы дружбы с Россией

Посол США Кен Саласар выразил неудовольствие в связи с созданием в Мексике Группы дружбы с РФ, заявив, что близких отношений между Мехико и Москвой, по его... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:32

2022-03-25T11:32

2022-03-25T11:32

в мире

россия

мексика

сша

андрес мануэль лопес обрадор

виктор коронелли

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посол США Кен Саласар выразил неудовольствие в связи с созданием в Мексике Группы дружбы с РФ, заявив, что близких отношений между Мехико и Москвой, по его мнению, быть не может.В среду посольство РФ сообщило об учреждении обновленной Группы дружбы с Россией в Палате депутатов Генерального конгресса Мексики. В торжественной церемонии принял участие посол РФ в Мехико Виктор Коронелли. По словам посольства, Группа дружбы с РФ позволит укрепить межпарламентские отношения между двумя странами. В группу входят депутаты из правящего в Мексике "Движения национального возрождения" (Moreno) и входящей в правящую коалицию "Партии труда".По мнению американского посла, мексиканский народ должен проявить "солидарность с Украиной и против РФ"."Российский посол поднял шум, что Мексика и Россия очень близки, этого не может быть никогда", - заявил Саласар в ходе выступления перед мексиканскими депутатами. Видео с его выступлением приводит телеканал Televisa. Посол напомнил, что во время Второй мировой войны между Мексикой и США "не было никакой дистанции".Ранее президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что правительство Мексики не присоединится к санкциям против РФ и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мексика, сша, андрес мануэль лопес обрадор, виктор коронелли