Посол США раскритиковал создание в Мексике группы дружбы с Россией
Посол США Салсар раскритиковал создание в парламенте Мексики группы дружбы с Россией
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посол США Кен Саласар выразил неудовольствие в связи с созданием в Мексике Группы дружбы с РФ, заявив, что близких отношений между Мехико и Москвой, по его мнению, быть не может.
В среду посольство РФ сообщило об учреждении обновленной Группы дружбы с Россией в Палате депутатов Генерального конгресса Мексики. В торжественной церемонии принял участие посол РФ в Мехико Виктор Коронелли. По словам посольства, Группа дружбы с РФ позволит укрепить межпарламентские отношения между двумя странами. В группу входят депутаты из правящего в Мексике "Движения национального возрождения" (Moreno) и входящей в правящую коалицию "Партии труда".
По мнению американского посла, мексиканский народ должен проявить "солидарность с Украиной и против РФ".
"Российский посол поднял шум, что Мексика и Россия очень близки, этого не может быть никогда", - заявил Саласар в ходе выступления перед мексиканскими депутатами. Видео с его выступлением приводит телеканал Televisa. Посол напомнил, что во время Второй мировой войны между Мексикой и США "не было никакой дистанции".
Ранее президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что правительство Мексики не присоединится к санкциям против РФ и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством.