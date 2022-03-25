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Посол США раскритиковал создание в Мексике группы дружбы с Россией - РИА Новости, 25.03.2022
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Посол США раскритиковал создание в Мексике группы дружбы с Россией
Посол США раскритиковал создание в Мексике группы дружбы с Россией - РИА Новости, 25.03.2022
Посол США раскритиковал создание в Мексике группы дружбы с Россией
Посол США Кен Саласар выразил неудовольствие в связи с созданием в Мексике Группы дружбы с РФ, заявив, что близких отношений между Мехико и Москвой, по его... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:32
2022-03-25T11:32
в мире
россия
мексика
сша
андрес мануэль лопес обрадор
виктор коронелли
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посол США Кен Саласар выразил неудовольствие в связи с созданием в Мексике Группы дружбы с РФ, заявив, что близких отношений между Мехико и Москвой, по его мнению, быть не может.В среду посольство РФ сообщило об учреждении обновленной Группы дружбы с Россией в Палате депутатов Генерального конгресса Мексики. В торжественной церемонии принял участие посол РФ в Мехико Виктор Коронелли. По словам посольства, Группа дружбы с РФ позволит укрепить межпарламентские отношения между двумя странами. В группу входят депутаты из правящего в Мексике "Движения национального возрождения" (Moreno) и входящей в правящую коалицию "Партии труда".По мнению американского посла, мексиканский народ должен проявить "солидарность с Украиной и против РФ"."Российский посол поднял шум, что Мексика и Россия очень близки, этого не может быть никогда", - заявил Саласар в ходе выступления перед мексиканскими депутатами. Видео с его выступлением приводит телеканал Televisa. Посол напомнил, что во время Второй мировой войны между Мексикой и США "не было никакой дистанции".Ранее президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что&nbsp; правительство Мексики не присоединится к санкциям против РФ и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством.
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в мире, россия, мексика, сша, андрес мануэль лопес обрадор, виктор коронелли
11:32 25.03.2022
 
Посол США раскритиковал создание в Мексике группы дружбы с Россией

Посол США Салсар раскритиковал создание в парламенте Мексики группы дружбы с Россией

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посол США Кен Саласар выразил неудовольствие в связи с созданием в Мексике Группы дружбы с РФ, заявив, что близких отношений между Мехико и Москвой, по его мнению, быть не может.
В среду посольство РФ сообщило об учреждении обновленной Группы дружбы с Россией в Палате депутатов Генерального конгресса Мексики. В торжественной церемонии принял участие посол РФ в Мехико Виктор Коронелли. По словам посольства, Группа дружбы с РФ позволит укрепить межпарламентские отношения между двумя странами. В группу входят депутаты из правящего в Мексике "Движения национального возрождения" (Moreno) и входящей в правящую коалицию "Партии труда".
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По мнению американского посла, мексиканский народ должен проявить "солидарность с Украиной и против РФ".
"Российский посол поднял шум, что Мексика и Россия очень близки, этого не может быть никогда", - заявил Саласар в ходе выступления перед мексиканскими депутатами. Видео с его выступлением приводит телеканал Televisa. Посол напомнил, что во время Второй мировой войны между Мексикой и США "не было никакой дистанции".
Ранее президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что  правительство Мексики не присоединится к санкциям против РФ и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством.
 
В миреРоссияМексикаСШААндрес Мануэль Лопес ОбрадорВиктор Коронелли
 
 
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