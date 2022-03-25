https://ria.ru/20220325/medinskiy-1780122374.html

Россия настаивает на комплексном договоре с Украиной, заявил Мединский

Россия настаивает на комплексном договоре с Украиной, заявил Мединский - РИА Новости, 25.03.2022

Россия настаивает на комплексном договоре с Украиной, заявил Мединский

Российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности будут еще... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:11

2022-03-25T17:11

2022-03-25T17:11

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владимир мединский

россия

украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности будут еще жизненно важные для РФ позиции, заключение договора с Киевом без демилитаризации, денацификации, признания Крыма и Донбасса маловероятно, заявил журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны - демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно", - отметил он.По словам Мединского, украинская сторона "в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО". "И это вполне объяснимая позиция", - резюмировал он.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видео-конференц-связи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/peregovory-1780111485.html

https://ria.ru/20220324/bayden-1779964283.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир мединский, россия, украина