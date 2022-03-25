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Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/mariupol-1780073791.html
Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе
Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2022
Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе
Сейчас зрелище в Мариуполе не для слабонервных, в ряде районов на улицах много тел мирных жителей, которых расстреляли представители национальных батальонов... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:48
2022-03-25T14:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сейчас зрелище в Мариуполе не для слабонервных, в ряде районов на улицах много тел мирных жителей, которых расстреляли представители национальных батальонов Украины при попытке покинуть город, сказал глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, жители города рассказывают, что многих, кто пытался покинуть Мариуполь, расстреливали нацбаты."Сейчас, я вам скажу, зрелище в Мауриполе не для слабонервных. Помимо разрушений, там на улицах в ряде районов просто масса тел гражданского населения, которых расстреливали националисты. К сожалению, это так.", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что к настоящему моменту освобождено около 50% площади Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь, денис пушилин
14:48 25.03.2022
 
Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе

Глава ДНР Пушилин заявил, что на улицах Мариуполя лежат тела гражданских, убитых нацбатами

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВелосипедист едет по бульвару Шевченко в Мариуполе
Велосипедист едет по бульвару Шевченко в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Велосипедист едет по бульвару Шевченко в Мариуполе
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сейчас зрелище в Мариуполе не для слабонервных, в ряде районов на улицах много тел мирных жителей, которых расстреляли представители национальных батальонов Украины при попытке покинуть город, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, жители города рассказывают, что многих, кто пытался покинуть Мариуполь, расстреливали нацбаты.
"Сейчас, я вам скажу, зрелище в Мауриполе не для слабонервных. Помимо разрушений, там на улицах в ряде районов просто масса тел гражданского населения, которых расстреливали националисты. К сожалению, это так.", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что к настоящему моменту освобождено около 50% площади Мариуполя.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 22:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров опубликовал кадры зачисток в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариупольДенис Пушилин
 
 
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