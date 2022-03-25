https://ria.ru/20220325/mariupol-1780073791.html

Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе

Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2022

Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе

Сейчас зрелище в Мариуполе не для слабонервных, в ряде районов на улицах много тел мирных жителей, которых расстреляли представители национальных батальонов... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:48

2022-03-25T14:48

2022-03-25T14:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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мариуполь

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сейчас зрелище в Мариуполе не для слабонервных, в ряде районов на улицах много тел мирных жителей, которых расстреляли представители национальных батальонов Украины при попытке покинуть город, сказал глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, жители города рассказывают, что многих, кто пытался покинуть Мариуполь, расстреливали нацбаты."Сейчас, я вам скажу, зрелище в Мауриполе не для слабонервных. Помимо разрушений, там на улицах в ряде районов просто масса тел гражданского населения, которых расстреливали националисты. К сожалению, это так.", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что к настоящему моменту освобождено около 50% площади Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220324/kadyrov-1779960580.html

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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