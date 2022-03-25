13:40 25.03.2022 (обновлено: 14:10 25.03.2022)
ДНР продолжает освобождать Мариуполь, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что освобожденные районы Мариуполя получают помощь
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Силы ДНР продолжают освобождать Мариуполь, жители освобожденных районов теперь имеют возможность получить помощь, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Мариуполь продолжаем освобождать... Люди, которые там проживают, (получают возможность) выходить, получать помощь", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время идут бои за контроль над городом. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.