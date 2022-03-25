01:25 25.03.2022 (обновлено: 02:12 25.03.2022)
Кадыров заявил о взятии под контроль Левобережного района Мариуполя
Глава Чечни Кадыров: силовики взяли под контроль Левобережный район Мариуполя
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что чеченские силовики смогли полностью взять под контроль Левобережный район Мариуполя.
По его словам, представители силовых структур республики водрузили флаг над зданием окружной прокуратуры района.
"Тем самым гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек", — заявил Кадыров.
Также он опубликовал видеозапись, как силовики проводят зачистки в городе.
Глава Чечни рассказал, что в ходе зачисток бойцы столкнулись с "интересными находками", среди которых помещения с боеприпасами, оружием, средствами связи.
Кадыров уточнил, что теперь представители силовых структур республики бросят силы на зачистку других жилых районов Мариуполя. Он добавил, что действия российских военных направлены на защиту мирного населения.
Россия восстановит Мариуполь
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что Россия займется восстановлением Мариуполя после завершения военной операции.
"Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим", — подчеркнул Турчак.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Как отметил президент, речи об оккупации Украины не идет.
Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.