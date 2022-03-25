https://ria.ru/20220325/malayziya-1780135655.html

Малайзия скоро откроется для туристов

Малайзия скоро откроется для туристов - РИА Новости, 25.03.2022

Малайзия скоро откроется для туристов

C 1 первого апреля Малайзия открывается для вакцинированных туристов, сообщает The Malaysian Reserve. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:15

2022-03-25T19:15

2022-03-25T19:15

туризм

туризм

новости - туризм

малайзия

коронавирус covid-19

туристы

куда поехать

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/29/1561072915_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_71fefc83be2ef6e86d07d1facc22640f.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА. C 1 первого апреля Малайзия открывается для вакцинированных туристов, сообщает The Malaysian Reserve.Как сказал министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин Абу Бакар, все путешественники из-за границы должны зарегистрироваться в приложении MySejahtera до приезда. Также нужно пройти ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета и 24 часов после прибытия.Министр подчеркнул, путешественников, которые нарушили правила и не прошли исследование на Covid-19 в течение суток, ждут серьезные последствия, вплоть до депортации.Новые протоколы касаются лишь полностью привитых от коронавируса туристов. Список вакцин, одобренных Малайзией, будет время от времени обновляться. "Спутник V" и "Спутник Лайт" есть в перечне.

https://ria.ru/20220309/malayziya-1777235705.html

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, малайзия, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море