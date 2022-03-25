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Малайзия скоро откроется для туристов - РИА Новости, 25.03.2022
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Туризм
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Малайзия скоро откроется для туристов
Малайзия скоро откроется для туристов - РИА Новости, 25.03.2022
Малайзия скоро откроется для туристов
C 1 первого апреля Малайзия открывается для вакцинированных туристов, сообщает The Malaysian Reserve. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:15
2022-03-25T19:15
туризм
туризм
новости - туризм
малайзия
коронавирус covid-19
туристы
куда поехать
куда можно лететь
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МОСКВА, 25 мар — РИА. C 1 первого апреля Малайзия открывается для вакцинированных туристов, сообщает The Malaysian Reserve.Как сказал министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин Абу Бакар, все путешественники из-за границы должны зарегистрироваться в приложении MySejahtera до приезда. Также нужно пройти ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета и 24 часов после прибытия.Министр подчеркнул, путешественников, которые нарушили правила и не прошли исследование на Covid-19 в течение суток, ждут серьезные последствия, вплоть до депортации.Новые протоколы касаются лишь полностью привитых от коронавируса туристов. Список вакцин, одобренных Малайзией, будет время от времени обновляться. "Спутник V" и "Спутник Лайт" есть в перечне.
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туризм, новости - туризм, малайзия, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
19:15 25.03.2022
 
Малайзия скоро откроется для туристов

Малайзия с 1 апреля откроется для полностью вакцинированных туристов

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на площади Мердека у здания султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре
Туристы фотографируются на площади Мердека у здания султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 25 мар — РИА. C 1 первого апреля Малайзия открывается для вакцинированных туристов, сообщает The Malaysian Reserve.
Как сказал министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин Абу Бакар, все путешественники из-за границы должны зарегистрироваться в приложении MySejahtera до приезда. Также нужно пройти ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета и 24 часов после прибытия.
Министр подчеркнул, путешественников, которые нарушили правила и не прошли исследование на Covid-19 в течение суток, ждут серьезные последствия, вплоть до депортации.
Новые протоколы касаются лишь полностью привитых от коронавируса туристов. Список вакцин, одобренных Малайзией, будет время от времени обновляться. "Спутник V" и "Спутник Лайт" есть в перечне.
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