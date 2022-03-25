https://ria.ru/20220325/malayziya-1780135655.html
Малайзия скоро откроется для туристов
Малайзия скоро откроется для туристов - РИА Новости, 25.03.2022
Малайзия скоро откроется для туристов
C 1 первого апреля Малайзия открывается для вакцинированных туристов, сообщает The Malaysian Reserve. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:15
2022-03-25T19:15
2022-03-25T19:15
туризм
туризм
новости - туризм
малайзия
коронавирус covid-19
туристы
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МОСКВА, 25 мар — РИА. C 1 первого апреля Малайзия открывается для вакцинированных туристов, сообщает The Malaysian Reserve.Как сказал министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин Абу Бакар, все путешественники из-за границы должны зарегистрироваться в приложении MySejahtera до приезда. Также нужно пройти ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета и 24 часов после прибытия.Министр подчеркнул, путешественников, которые нарушили правила и не прошли исследование на Covid-19 в течение суток, ждут серьезные последствия, вплоть до депортации.Новые протоколы касаются лишь полностью привитых от коронавируса туристов. Список вакцин, одобренных Малайзией, будет время от времени обновляться. "Спутник V" и "Спутник Лайт" есть в перечне.
https://ria.ru/20220309/malayziya-1777235705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, малайзия, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Малайзия скоро откроется для туристов
Малайзия с 1 апреля откроется для полностью вакцинированных туристов
МОСКВА, 25 мар — РИА.
C 1 первого апреля Малайзия открывается для вакцинированных туристов, сообщает
The Malaysian Reserve.
Как сказал министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин Абу Бакар, все путешественники из-за границы должны зарегистрироваться в приложении MySejahtera до приезда. Также нужно пройти ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета и 24 часов после прибытия.
Министр подчеркнул, путешественников, которые нарушили правила и не прошли исследование на Covid-19 в течение суток, ждут серьезные последствия, вплоть до депортации.
Новые протоколы касаются лишь полностью привитых от коронавируса туристов. Список вакцин, одобренных Малайзией, будет время от времени обновляться. "Спутник V" и "Спутник Лайт" есть в перечне.