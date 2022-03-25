https://ria.ru/20220325/makron-1780184221.html

Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми

Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми - РИА Новости, 25.03.2022

Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол РФ был вызван во французский... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:26

2022-03-25T23:26

2022-03-25T23:26

в мире

франция

россия

мид франции‎

эммануэль макрон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_0:254:3076:1984_1920x0_80_0_0_f454cbb1fe6e316830d38781ae0dbcf6.jpg

ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол РФ был вызван во французский МИД, Макрон выразил надежду, что это больше не повторится.Ранее посольство России во Франции подтвердило, что посол РФ в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу во французский МИД из-за публикации сообщений в соцсетях посольства."Эти карикатуры (которые публиковало посольство в Twitter) - пропагандистские… Они неприемлемы. Это четко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, ее исправили. Надеюсь, этого больше не повторится", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, комментируя вызов российского посла в МИД Франции.

https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, россия, мид франции‎, эммануэль макрон, владимир путин