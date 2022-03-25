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Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми - РИА Новости, 25.03.2022
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Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми
Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми - РИА Новости, 25.03.2022
Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол РФ был вызван во французский... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:26
2022-03-25T23:26
в мире
франция
россия
мид франции‎
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол РФ был вызван во французский МИД, Макрон выразил надежду, что это больше не повторится.Ранее посольство России во Франции подтвердило, что посол РФ в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу во французский МИД из-за публикации сообщений в соцсетях посольства."Эти карикатуры (которые публиковало посольство в Twitter) - пропагандистские… Они неприемлемы. Это четко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, ее исправили. Надеюсь, этого больше не повторится", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, комментируя вызов российского посла в МИД Франции.
https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html
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в мире, франция, россия, мид франции‎, эммануэль макрон, владимир путин
23:26 25.03.2022
 
Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми

Президент Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол РФ был вызван во французский МИД, Макрон выразил надежду, что это больше не повторится.
Ранее посольство России во Франции подтвердило, что посол РФ в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу во французский МИД из-за публикации сообщений в соцсетях посольства.
"Эти карикатуры (которые публиковало посольство в Twitter) - пропагандистские… Они неприемлемы. Это четко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, ее исправили. Надеюсь, этого больше не повторится", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, комментируя вызов российского посла в МИД Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 22:44
Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями
 
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