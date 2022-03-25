https://ria.ru/20220325/makron-1780184221.html
Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми
Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми - РИА Новости, 25.03.2022
Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол РФ был вызван во французский... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:26
2022-03-25T23:26
2022-03-25T23:26
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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол РФ был вызван во французский МИД, Макрон выразил надежду, что это больше не повторится.Ранее посольство России во Франции подтвердило, что посол РФ в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу во французский МИД из-за публикации сообщений в соцсетях посольства."Эти карикатуры (которые публиковало посольство в Twitter) - пропагандистские… Они неприемлемы. Это четко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, ее исправили. Надеюсь, этого больше не повторится", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, комментируя вызов российского посла в МИД Франции.
https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, мид франции, эммануэль макрон, владимир путин
Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми
Президент Макрон заявил, что считает посты посольства России в соцсетях неприемлемыми