https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html

Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями

Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями - РИА Новости, 26.03.2022

Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться с требованием РФ платить рублями за российский газ, считает, что цель этого... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-25T22:44

2022-03-25T22:44

2022-03-26T07:49

россия

франция

в мире

владимир путин

европа

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться с требованием РФ платить рублями за российский газ, считает, что цель этого требования - избежать санкций.Французский лидер подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны приобретать его за евро, поэтому выполнить это требование невозможно.В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220325/italiya-1780088006.html

россия

франция

европа

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, франция, в мире, владимир путин, европа, эммануэль макрон