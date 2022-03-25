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Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями - РИА Новости, 26.03.2022
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Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями
Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями - РИА Новости, 26.03.2022
Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться с требованием РФ платить рублями за российский газ, считает, что цель этого... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-25T22:44
2022-03-26T07:49
россия
франция
в мире
владимир путин
европа
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться с требованием РФ платить рублями за российский газ, считает, что цель этого требования - избежать санкций.Французский лидер подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны приобретать его за евро, поэтому выполнить это требование невозможно.В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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россия, франция, в мире, владимир путин, европа, эммануэль макрон
22:44 25.03.2022 (обновлено: 07:49 26.03.2022)
 
Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями

Президент Франции Макрон не согласился с требованием России платить за газ рублями

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться с требованием РФ платить рублями за российский газ, считает, что цель этого требования - избежать санкций.
"Цель этого требования - найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу.
Французский лидер подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны приобретать его за евро, поэтому выполнить это требование невозможно.
В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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