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Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2022
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Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2022
Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Франция, Турция и Греция хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя, заявил Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:16
2022-03-25T23:30
в мире
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
украина
франция
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Франция, Турция и Греция хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя, заявил Эммануэль Макрон."Мои мысли — с жителями Мариуполя, которые проживают большую драму. По этой причине мы вчера решили запустить исключительную гуманитарную операцию, о которой я смогу поговорить с ближайшие часы с президентом Путиным. Это совместная с Турцией и Грецией инициатива, чтобы эвакуировать тех, кто желает покинуть Мариуполь", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.По его словам, операция может пройти в течение нескольких дней."Мы это делаем в транспарантной манере на связи с президентом Зеленским и украинскими властями… Затем мы проведем переговоры с российской стороной", — рассказал Макрон. Он добавил, что уже пообщался с мэром Мариуполя и представителями украинских властей.Ранее СМИ писали, что глава Мариуполя Вадим Бойченко покинул город, эту информацию подтвердили местные жители.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html
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в мире, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, украина, франция, эммануэль макрон
22:16 25.03.2022 (обновлено: 23:30 25.03.2022)
 
Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Макрон намерен вместе с Турцией и Грецией провести гуманитарную операцию в Мариуполе

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Франция, Турция и Греция хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя, заявил Эммануэль Макрон.
"Мои мысли — с жителями Мариуполя, которые проживают большую драму. По этой причине мы вчера решили запустить исключительную гуманитарную операцию, о которой я смогу поговорить с ближайшие часы с президентом Путиным. Это совместная с Турцией и Грецией инициатива, чтобы эвакуировать тех, кто желает покинуть Мариуполь", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Жители идут по улице на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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По его словам, операция может пройти в течение нескольких дней.
"Мы это делаем в транспарантной манере на связи с президентом Зеленским и украинскими властями… Затем мы проведем переговоры с российской стороной", — рассказал Макрон.
Он добавил, что уже пообщался с мэром Мариуполя и представителями украинских властей.
Ранее СМИ писали, что глава Мариуполя Вадим Бойченко покинул город, эту информацию подтвердили местные жители.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
“Все настолько осточертело” – житель Мариуполя об обстановке в городе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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В миреРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМариупольУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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