https://ria.ru/20220325/makron-1780177842.html

Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе - РИА Новости, 25.03.2022

Макрон заявил о желании провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Франция, Турция и Греция хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя, заявил Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:16

2022-03-25T22:16

2022-03-25T23:30

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Франция, Турция и Греция хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя, заявил Эммануэль Макрон."Мои мысли — с жителями Мариуполя, которые проживают большую драму. По этой причине мы вчера решили запустить исключительную гуманитарную операцию, о которой я смогу поговорить с ближайшие часы с президентом Путиным. Это совместная с Турцией и Грецией инициатива, чтобы эвакуировать тех, кто желает покинуть Мариуполь", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.По его словам, операция может пройти в течение нескольких дней."Мы это делаем в транспарантной манере на связи с президентом Зеленским и украинскими властями… Затем мы проведем переговоры с российской стороной", — рассказал Макрон. Он добавил, что уже пообщался с мэром Мариуполя и представителями украинских властей.Ранее СМИ писали, что глава Мариуполя Вадим Бойченко покинул город, эту информацию подтвердили местные жители.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идет зачистка его районов. Среди украинских частей в городе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html

https://ria.ru/20220325/mariupol-1780110627.html

https://ria.ru/20220325/mariupol-1780073791.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, украина, франция, эммануэль макрон