https://ria.ru/20220325/maevskiy-1780170056.html

Глава польской PGNiG Маевский подал в отставку

Глава польской PGNiG Маевский подал в отставку - РИА Новости, 25.03.2022

Глава польской PGNiG Маевский подал в отставку

Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский подал в отставку, сообщает компания. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:53

2022-03-25T20:53

2022-03-25T20:53

pgnig

экономика

польша

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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский подал в отставку, сообщает компания.По данным компании, Маевский просит освободить его от обязанностей с 8 апреля.Маевский был назначен на свой пост в 2020 году. Его контракт должен был продлиться до 2023 года.По неофициальной информации, причиной отставки стал конфликт с главой польской топливной компанией ORLEN Даниелем Обайтеком, которая в настоящее время завершает поглощение PGNiG.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779854556.html

польша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

pgnig, экономика, польша