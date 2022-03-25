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Глава польской PGNiG Маевский подал в отставку - РИА Новости, 25.03.2022
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Глава польской PGNiG Маевский подал в отставку
Глава польской PGNiG Маевский подал в отставку - РИА Новости, 25.03.2022
Глава польской PGNiG Маевский подал в отставку
Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский подал в отставку, сообщает компания. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:53
2022-03-25T20:53
pgnig
экономика
польша
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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский подал в отставку, сообщает компания.По данным компании, Маевский просит освободить его от обязанностей с 8 апреля.Маевский был назначен на свой пост в 2020 году. Его контракт должен был продлиться до 2023 года.По неофициальной информации, причиной отставки стал конфликт с главой польской топливной компанией ORLEN Даниелем Обайтеком, которая в настоящее время завершает поглощение PGNiG.
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pgnig, экономика, польша
20:53 25.03.2022
 
Глава польской PGNiG Маевский подал в отставку

Глава польской PGNiG Павел Маевский подал в отставку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип государственной нефтегазовой компании "PGNiG"
Логотип государственной нефтегазовой компании PGNiG - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип государственной нефтегазовой компании "PGNiG"
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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский подал в отставку, сообщает компания.
"Правление PGNiG сообщает, что 25 марта 2022 года Павел Маевский подал в отставку с поста председателя правления PGNiG", - говорится в сообщении.
По данным компании, Маевский просит освободить его от обязанностей с 8 апреля.
Маевский был назначен на свой пост в 2020 году. Его контракт должен был продлиться до 2023 года.
По неофициальной информации, причиной отставки стал конфликт с главой польской топливной компанией ORLEN Даниелем Обайтеком, которая в настоящее время завершает поглощение PGNiG.
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