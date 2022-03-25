https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780091525.html

Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства

Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства - РИА Новости, 25.03.2022

Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства

Спрос на препараты для лечения хронических заболеваний за эту неделю снизился в Амурской области на 5-10%, сообщил руководитель Росздравнадзора по Амурской... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:50

2022-03-25T15:50

2022-03-25T15:50

амурская область

общество

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Спрос на препараты для лечения хронических заболеваний за эту неделю снизился в Амурской области на 5-10%, сообщил руководитель Росздравнадзора по Амурской области Геннадий Даниленко.Ситуацию на лекарственном рынке области обсудили на антикризисном штабе под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова."За прошедшую неделю наблюдается снижение спроса на лекарственные препараты для лечения хронических заболеваний на 5-10%. По данным фармацевтических организаций, ведущих розничную торговлю, спрос на лекарства имеет тенденцию к снижению. В области отмечается увеличение запасов сахароснижающих препаратов - на 14,6%, бронхолитиков - на 20,2%, на 9,4% выросли запасы практически всех групп препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы", - рассказал Даниленко, его цитирует правительство Амурской области.Как сообщают власти, "дефицита лекарственных средств в регионе не ожидается", но Орлов предложил дополнительно информировать о российских аналогах иностранных препаратов."Нужно дать людям доступную информацию о российских аналогах иностранных лекарств. Отечественные препараты не уступают по качеству, и в разы дешевле зарубежных, но граждане не всегда знают о них. Как предложение Росздравнадзору – проработать вопрос с аптечными сетями о возможности размещения этой информации в аптеках", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.

https://ria.ru/20220323/ovoschi-1779650771.html

https://ria.ru/20220322/ugol-1779462320.html

амурская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), василий орлов (губернатор)