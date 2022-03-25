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Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства - РИА Новости, 25.03.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780091525.html
Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства
Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства - РИА Новости, 25.03.2022
Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства
Спрос на препараты для лечения хронических заболеваний за эту неделю снизился в Амурской области на 5-10%, сообщил руководитель Росздравнадзора по Амурской... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:50
2022-03-25T15:50
амурская область
общество
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Спрос на препараты для лечения хронических заболеваний за эту неделю снизился в Амурской области на 5-10%, сообщил руководитель Росздравнадзора по Амурской области Геннадий Даниленко.Ситуацию на лекарственном рынке области обсудили на антикризисном штабе под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова."За прошедшую неделю наблюдается снижение спроса на лекарственные препараты для лечения хронических заболеваний на 5-10%. По данным фармацевтических организаций, ведущих розничную торговлю, спрос на лекарства имеет тенденцию к снижению. В области отмечается увеличение запасов сахароснижающих препаратов - на 14,6%, бронхолитиков - на 20,2%, на 9,4% выросли запасы практически всех групп препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы", - рассказал Даниленко, его цитирует правительство Амурской области.Как сообщают власти, "дефицита лекарственных средств в регионе не ожидается", но Орлов предложил дополнительно информировать о российских аналогах иностранных препаратов."Нужно дать людям доступную информацию о российских аналогах иностранных лекарств. Отечественные препараты не уступают по качеству, и в разы дешевле зарубежных, но граждане не всегда знают о них. Как предложение Росздравнадзору – проработать вопрос с аптечными сетями о возможности размещения этой информации в аптеках", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
https://ria.ru/20220323/ovoschi-1779650771.html
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общество, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), василий орлов (губернатор)
15:50 25.03.2022
 
Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства

Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства на 5-10%

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар – РИА Новости. Спрос на препараты для лечения хронических заболеваний за эту неделю снизился в Амурской области на 5-10%, сообщил руководитель Росздравнадзора по Амурской области Геннадий Даниленко.
Ситуацию на лекарственном рынке области обсудили на антикризисном штабе под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова.
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"За прошедшую неделю наблюдается снижение спроса на лекарственные препараты для лечения хронических заболеваний на 5-10%. По данным фармацевтических организаций, ведущих розничную торговлю, спрос на лекарства имеет тенденцию к снижению. В области отмечается увеличение запасов сахароснижающих препаратов - на 14,6%, бронхолитиков - на 20,2%, на 9,4% выросли запасы практически всех групп препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы", - рассказал Даниленко, его цитирует правительство Амурской области.
Как сообщают власти, "дефицита лекарственных средств в регионе не ожидается", но Орлов предложил дополнительно информировать о российских аналогах иностранных препаратов.
"Нужно дать людям доступную информацию о российских аналогах иностранных лекарств. Отечественные препараты не уступают по качеству, и в разы дешевле зарубежных, но граждане не всегда знают о них. Как предложение Росздравнадзору – проработать вопрос с аптечными сетями о возможности размещения этой информации в аптеках", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Амурская областьОбществоАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Василий Орлов (губернатор)
 
 
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