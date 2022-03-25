https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780021749.html

Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть

Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть - РИА Новости, 25.03.2022

Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть

Анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:43

2022-03-25T11:43

2022-03-25T11:43

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."По поручению правительства Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы МДЛП, которая дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней упаковки в самом отдаленном районе. Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть", - говорится в сообщении.Кроме того, препараты производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году, так, например, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность "левотироксина натрия", отметили в ведомстве.В частности, за первую половину марта 2022 года было реализовано около 3 миллионов упаковок этого препарата, что в шесть раз больше по сравнению с первой половиной февраля 2022 года, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html

https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779739475.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)