https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780021749.html
Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть
Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть - РИА Новости, 25.03.2022
Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть
Анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:43
2022-03-25T11:43
2022-03-25T11:43
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."По поручению правительства Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы МДЛП, которая дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней упаковки в самом отдаленном районе. Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть", - говорится в сообщении.Кроме того, препараты производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году, так, например, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность "левотироксина натрия", отметили в ведомстве.В частности, за первую половину марта 2022 года было реализовано около 3 миллионов упаковок этого препарата, что в шесть раз больше по сравнению с первой половиной февраля 2022 года, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html
https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779739475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть
Росздравнадзор: мониторинг показывает, что необходимые лекарства в России есть