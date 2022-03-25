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Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть - РИА Новости, 25.03.2022
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Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть
Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть - РИА Новости, 25.03.2022
Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть
Анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:43
2022-03-25T11:43
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."По поручению правительства Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы МДЛП, которая дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней упаковки в самом отдаленном районе. Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть", - говорится в сообщении.Кроме того, препараты производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году, так, например, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность "левотироксина натрия", отметили в ведомстве.В частности, за первую половину марта 2022 года было реализовано около 3 миллионов упаковок этого препарата, что в шесть раз больше по сравнению с первой половиной февраля 2022 года, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
11:43 25.03.2022
 
Росздравнадзор заявил, что необходимые лекарства в России есть

Росздравнадзор: мониторинг показывает, что необходимые лекарства в России есть

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в аптеке
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Анализ мониторинга наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства в России есть, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"По поручению правительства Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы МДЛП, которая дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармрынке, вплоть до последней упаковки в самом отдаленном районе. Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть", - говорится в сообщении.
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Кроме того, препараты производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году, так, например, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность "левотироксина натрия", отметили в ведомстве.
В частности, за первую половину марта 2022 года было реализовано около 3 миллионов упаковок этого препарата, что в шесть раз больше по сравнению с первой половиной февраля 2022 года, уточнили в пресс-службе.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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