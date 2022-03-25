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Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств - РИА Новости, 25.03.2022
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Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств
Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств - РИА Новости, 25.03.2022
Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств
Отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственно созданным ажиотажем, при этом аптеки нарушают правила и продают рецептурные препараты без рецепта, создавая РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:12
2022-03-25T11:29
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственно созданным ажиотажем, при этом аптеки нарушают правила и продают рецептурные препараты без рецепта, создавая ситуацию, при которой поставщики не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Отсутствие лекарств в аптеках обусловлено искусственно создаваемым ажиотажем, когда люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках", - говорится в сообщении.Повышенный спрос фиксируется на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, таких как лекарства с международным непатентованным наименованием "бисопролол", которые применяются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и "метаформин" для лечения сахарного диабета, уточнили в пресс-службе."В целях снижения социальной напряженности в обществе и для стабилизации работы аптек Росздравнадзором направлено письмо в адрес руководителей аптечных организаций с требованием соблюдать правила отпуска лекарственных средств", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков. Крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220321/prepparaty-1779294703.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, санкции в отношении россии
11:12 25.03.2022 (обновлено: 11:29 25.03.2022)
 
Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств

Росздравнадзор связал отсутствие лекарств в аптеках с искусственно созданным ажиотажем

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди закупают в аптеке лекарства, Москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственно созданным ажиотажем, при этом аптеки нарушают правила и продают рецептурные препараты без рецепта, создавая ситуацию, при которой поставщики не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"Отсутствие лекарств в аптеках обусловлено искусственно создаваемым ажиотажем, когда люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках", - говорится в сообщении.
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"В целях снижения социальной напряженности в обществе и для стабилизации работы аптек Росздравнадзором направлено письмо в адрес руководителей аптечных организаций с требованием соблюдать правила отпуска лекарственных средств", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков. Крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве, подчеркнули в ведомстве.
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