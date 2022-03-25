https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780013897.html

Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств

Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств - РИА Новости, 25.03.2022

Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств

Отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственно созданным ажиотажем, при этом аптеки нарушают правила и продают рецептурные препараты без рецепта, создавая РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:12

2022-03-25T11:12

2022-03-25T11:29

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственно созданным ажиотажем, при этом аптеки нарушают правила и продают рецептурные препараты без рецепта, создавая ситуацию, при которой поставщики не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Отсутствие лекарств в аптеках обусловлено искусственно создаваемым ажиотажем, когда люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках", - говорится в сообщении.Повышенный спрос фиксируется на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, таких как лекарства с международным непатентованным наименованием "бисопролол", которые применяются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и "метаформин" для лечения сахарного диабета, уточнили в пресс-службе."В целях снижения социальной напряженности в обществе и для стабилизации работы аптек Росздравнадзором направлено письмо в адрес руководителей аптечных организаций с требованием соблюдать правила отпуска лекарственных средств", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков. Крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220321/prepparaty-1779294703.html

https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, санкции в отношении россии