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Попытки Запада подмять всех под себя обречены на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022
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Попытки Запада подмять всех под себя обречены на провал, заявил Лавров
Попытки Запада подмять всех под себя обречены на провал, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022
Попытки Запада подмять всех под себя обречены на провал, заявил Лавров
Попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:38
2022-03-25T13:08
сергей лавров
в мире
оон
европа
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хочу вам сказать, что, несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление, но надо все-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а надо ориентироваться на реальное состояние торгово-экономических связей", - сказал Лавров, выступая в пятницу на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.При этом Лавров заметил, что "мы проходили в нашей истории, да и в истории Европы, подобные попытки подмять под себя все, всех и вся", и подчеркнул, что подобные попытки "обречены на провал".
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сергей лавров, в мире, оон, европа, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
12:38 25.03.2022 (обновлено: 13:08 25.03.2022)
 
Попытки Запада подмять всех под себя обречены на провал, заявил Лавров

Лавров: попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хочу вам сказать, что, несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление, но надо все-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а надо ориентироваться на реальное состояние торгово-экономических связей", - сказал Лавров, выступая в пятницу на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.
При этом Лавров заметил, что "мы проходили в нашей истории, да и в истории Европы, подобные попытки подмять под себя все, всех и вся", и подчеркнул, что подобные попытки "обречены на провал".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:26
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН
 
Сергей ЛавровВ миреООНЕвропаФонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова
 
 
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