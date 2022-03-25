https://ria.ru/20220325/laboratorii-1780032902.html
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН - РИА Новости, 25.03.2022
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН
Тема биолабораторий и военно-биологической деятельности США станет "постоянно играющей" на площадке ООН со стороны РФ, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:26
2022-03-25T12:26
2022-03-25T12:33
сергей лавров
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Тема биолабораторий и военно-биологической деятельности США станет "постоянно играющей" на площадке ООН со стороны РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы эту проблему поставили в Совете безопасности, и это не разовая постановка, эта тема станет у нас постоянно играющей, потому что это напрямую связано с рисками, угрозами для международного мира и безопасности. Именно так и в таком ключе мы будем ставить вопросы о нетранспарентной военно-биологической деятельности по всему земному шару", - сказал министр.Выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, Лавров подчеркнул, что Россию особо интересует пространство бывшего СССР, на котором американская сторона активно создает военно-биологические лаборатории, о деятельности которых "не всегда знает страна нахождения этих военных объектов США".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей лавров, оон, сша, в мире, россия, ссср
12:26 25.03.2022 (обновлено: 12:33 25.03.2022)
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН
Лавров: Россия сделает тему биолабораторий США на Украине "постоянно играющей" в ООН