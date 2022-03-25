Рейтинг@Mail.ru
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/laboratorii-1780032902.html
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН - РИА Новости, 25.03.2022
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН
Тема биолабораторий и военно-биологической деятельности США станет "постоянно играющей" на площадке ООН со стороны РФ, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:26
2022-03-25T12:33
сергей лавров
оон
сша
в мире
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_0:55:3129:1815_1920x0_80_0_0_6a548a5b8d7e14485dc421a30049d7e8.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Тема биолабораторий и военно-биологической деятельности США станет "постоянно играющей" на площадке ООН со стороны РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы эту проблему поставили в Совете безопасности, и это не разовая постановка, эта тема станет у нас постоянно играющей, потому что это напрямую связано с рисками, угрозами для международного мира и безопасности. Именно так и в таком ключе мы будем ставить вопросы о нетранспарентной военно-биологической деятельности по всему земному шару", - сказал министр.Выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, Лавров подчеркнул, что Россию особо интересует пространство бывшего СССР, на котором американская сторона активно создает военно-биологические лаборатории, о деятельности которых "не всегда знает страна нахождения этих военных объектов США".
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780031752.html
сша
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a19106c3583cf5a297b6d5ec0645f3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, оон, сша, в мире, россия, ссср
12:26 25.03.2022 (обновлено: 12:33 25.03.2022)
 
Лавров: тема биолабораторий США на Украине будет "постоянно играющей" в ООН

Лавров: Россия сделает тему биолабораторий США на Украине "постоянно играющей" в ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Тема биолабораторий и военно-биологической деятельности США станет "постоянно играющей" на площадке ООН со стороны РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы эту проблему поставили в Совете безопасности, и это не разовая постановка, эта тема станет у нас постоянно играющей, потому что это напрямую связано с рисками, угрозами для международного мира и безопасности. Именно так и в таком ключе мы будем ставить вопросы о нетранспарентной военно-биологической деятельности по всему земному шару", - сказал министр.
Выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, Лавров подчеркнул, что Россию особо интересует пространство бывшего СССР, на котором американская сторона активно создает военно-биологические лаборатории, о деятельности которых "не всегда знает страна нахождения этих военных объектов США".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:22
Большая часть мира не присоединится к санкциям против России, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровООНСШАВ миреРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала