https://ria.ru/20220325/kurs-1780061311.html

Курс евро опустился ниже ста рублей впервые с 28 февраля

Курс евро опустился ниже ста рублей впервые с 28 февраля - РИА Новости, 25.03.2022

Курс евро опустился ниже ста рублей впервые с 28 февраля

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля, доллар падал до 92 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:11

2022-03-25T14:11

2022-03-25T15:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

украина

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля, доллар падал до 92 рублей, свидетельствуют данные торгов.Американская валюта расчетами завтра "завтра" на 14:11 мск подешевела на 3,5 рубля, до 93,5 рубля, европейская — на 6,98 рубля, до 99,82 рубля.Минутами ранее евро максимально опускался до 99,73 рубля, доллар – до 92,04 рубля, минимальной стоимости с 1 марта.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220324/prodovolstvie-1779944111.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина