https://ria.ru/20220325/kurs-1780061311.html
Курс евро опустился ниже ста рублей впервые с 28 февраля
Курс евро опустился ниже ста рублей впервые с 28 февраля - РИА Новости, 25.03.2022
Курс евро опустился ниже ста рублей впервые с 28 февраля
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля, доллар падал до 92 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:11
2022-03-25T14:11
2022-03-25T15:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
украина
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля, доллар падал до 92 рублей, свидетельствуют данные торгов.Американская валюта расчетами завтра "завтра" на 14:11 мск подешевела на 3,5 рубля, до 93,5 рубля, европейская — на 6,98 рубля, до 99,82 рубля.Минутами ранее евро максимально опускался до 99,73 рубля, доллар – до 92,04 рубля, минимальной стоимости с 1 марта.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина
14:11 25.03.2022 (обновлено: 15:22 25.03.2022)
Курс евро опустился ниже ста рублей впервые с 28 февраля
Курс евро на Мосбирже опустился ниже ста рублей впервые с 28 февраля
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля, доллар падал до 92 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Американская валюта расчетами завтра "завтра" на 14:11 мск подешевела на 3,5 рубля, до 93,5 рубля, европейская — на 6,98 рубля, до 99,82 рубля.
Минутами ранее евро максимально опускался до 99,73 рубля, доллар – до 92,04 рубля, минимальной стоимости с 1 марта.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин
накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.