https://ria.ru/20220325/kredity-1780184371.html
Предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты
Предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты - РИА Новости, 25.03.2022
Предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты
Системообразующие предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты до 10 миллиардов рублей, а на группу лиц - 30 миллиардов рублей, заявил замглавы РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:27
2022-03-25T23:27
2022-03-25T23:27
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Системообразующие предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты до 10 миллиардов рублей, а на группу лиц - 30 миллиардов рублей, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак."Мы видим все сложности, с которыми сейчас столкнулись представители отрасли. Заказы многих российских предприятий увеличились в разы, компаниям нужны оборотные средства для удовлетворения кратно возросшего спроса. Поэтому мы разработали и продвигаем ряд финансовых мер, которые помогут компаниям", - сказал он на ХХ отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной промышленности."Системообразующие организации в отрасли радиоэлектронной промышленности смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до года размером до 10 миллиардов рублей и 30 миллиардов на группу лиц", - заявил Шпак.Он также сообщил, что министерство продолжает актуализировать перечень системообразующих предприятий отрасли. На данный момент их 43.Помимо этого, разработаны меры льготного кредитования малого и среднего бизнеса, обеспечивающего импортозамещение в сфере радиоэлектроники. Предприятиям будут доступны кредиты до 1 миллиарда рублей по ставкам 13,5% и 15%, сказал замминистра."Я считаю, мы сейчас находимся на пороге масштабных достижений, теперь мы действительно становимся "хозяевами" своего рынка. На нас лежит огромная ответственность, однако открываются и невероятные возможности. И в этой связи мы чувствуем полную поддержку со стороны руководства страны", - добавил Шпак.
https://ria.ru/20220317/predpriyatiya-1778677643.html
https://ria.ru/20220322/nalogi-1779468540.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты
Предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты до 30 миллиардов рублей
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Системообразующие предприятия радиоэлектроники смогут получить льготные кредиты до 10 миллиардов рублей, а на группу лиц - 30 миллиардов рублей, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
"Мы видим все сложности, с которыми сейчас столкнулись представители отрасли. Заказы многих российских предприятий увеличились в разы, компаниям нужны оборотные средства для удовлетворения кратно возросшего спроса. Поэтому мы разработали и продвигаем ряд финансовых мер, которые помогут компаниям", - сказал он на ХХ отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной промышленности.
"Системообразующие организации в отрасли радиоэлектронной промышленности смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до года размером до 10 миллиардов рублей и 30 миллиардов на группу лиц", - заявил Шпак.
Он также сообщил, что министерство продолжает актуализировать перечень системообразующих предприятий отрасли. На данный момент их 43.
Помимо этого, разработаны меры льготного кредитования малого и среднего бизнеса, обеспечивающего импортозамещение в сфере радиоэлектроники. Предприятиям будут доступны кредиты до 1 миллиарда рублей по ставкам 13,5% и 15%, сказал замминистра.
"Я считаю, мы сейчас находимся на пороге масштабных достижений, теперь мы действительно становимся "хозяевами" своего рынка. На нас лежит огромная ответственность, однако открываются и невероятные возможности. И в этой связи мы чувствуем полную поддержку со стороны руководства страны", - добавил Шпак.