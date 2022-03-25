https://ria.ru/20220325/koronavirus-1780061971.html
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7%
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7% - РИА Новости, 25.03.2022
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7%
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 49,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 89 миллионов раз, следует из данных портала... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:13
2022-03-25T14:13
2022-03-25T14:13
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 49,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 89 миллионов раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 49,7%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 89 070 668 раз, полностью - 85 335 022 раза.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 51,7%.
https://ria.ru/20220324/revaktsinatsiya-1779886947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7%
В России коллективный иммунитет к коронавирусу снизился до 49,7%