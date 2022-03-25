https://ria.ru/20220325/koronavirus-1780061971.html

В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7%

В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7% - РИА Новости, 25.03.2022

В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7%

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 49,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 89 миллионов раз, следует из данных портала... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:13

2022-03-25T14:13

2022-03-25T14:13

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 49,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 89 миллионов раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 49,7%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 89 070 668 раз, полностью - 85 335 022 раза.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 51,7%.

https://ria.ru/20220324/revaktsinatsiya-1779886947.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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