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В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7% - РИА Новости, 25.03.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220325/koronavirus-1780061971.html
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7%
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7% - РИА Новости, 25.03.2022
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7%
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 49,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 89 миллионов раз, следует из данных портала... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:13
2022-03-25T14:13
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 49,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 89 миллионов раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 49,7%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 89 070 668 раз, полностью - 85 335 022 раза.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 51,7%.
https://ria.ru/20220324/revaktsinatsiya-1779886947.html
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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, россия
14:13 25.03.2022
 
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 49,7%

В России коллективный иммунитет к коронавирусу снизился до 49,7%

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 49,7%, вакцинация первым компонентом проведена более 89 миллионов раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет 49,7%", - говорится в сообщении.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 16:26Распространение коронавируса
Мурашко рассказал о проработке новых форматов ревакцинации от коронавируса
Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 89 070 668 раз, полностью - 85 335 022 раза.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 51,7%.
 
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