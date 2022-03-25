Рейтинг@Mail.ru
"Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/korma-1780130652.html
"Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак
"Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак - РИА Новости, 25.03.2022
"Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак
Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг", используя сырье собственного производства, запускает линейку специализированных ветеринарных... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:34
2022-03-25T17:34
экономика
россия
мираторг
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760753441_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_cd65098b9fc1c0990474afe99cba7359.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг", используя сырье собственного производства, запускает линейку специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак, корректирующую проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости пресс-служба холдинга.Россельхознадзор начиная с лета 2020 года переодически ограничивает импорт кормов и кормовой продукции из европейских стран из-за серьезного, по его мнению, снижения уровня государственного контроля за этой продукцией. Кроме того, ведомство в пятницу попросило ветеринарные службы Австрии, Венгрии и Франции с 25 марта остановить отгрузку в Россию кормов и кормовых добавок с семи предприятий в этих странах, в том числе Nestle Hungaria, Royal Canin SAS и Mars Austria OG."АПХ "Мираторг" запускает линейку специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак Expert. Корма помогают скорректировать проблемы со здоровьем и избавиться от неприятных симптомов - 100% российский продукт... Линейка Expert представлена влажными и сухими кормами для кошек и собак в 5 ветеринарных диетах, созданных с учетом того, что во время болезни необходимость в питательных веществах меняется", - говорится в сообщении холдинга.В планах компании развивать и расширять линейку специализированных кормов, делая их доступными по цене. На данный момент в продаже уже представлены продукты для защиты пищеварительной системы и для поддержания почечной функции при хронической почечной недостаточности, остальные продукты серии планируется запустить в продажу в течение 2023 года, пояснила пресс-служба.Холдинг выпускает питание для домашних животных под собственным брендом с 2019 года в Курской области. Завод оснащен инновационным оборудованием, не имеющим аналогов в России, и при изготовление кормов использует сырье исключительно собственного производства.
https://ria.ru/20220120/zhivotnye-1768659132.html
https://ria.ru/20220311/korm-1777600997.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760753441_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367850577a61f6b20caf6732343e7f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мираторг, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
17:34 25.03.2022
 
"Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак

Холдинг "Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак

© Depositphotos / DukhnikКот
Кот - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Depositphotos / Dukhnik
Кот
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг", используя сырье собственного производства, запускает линейку специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак, корректирующую проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости пресс-служба холдинга.
Россельхознадзор начиная с лета 2020 года переодически ограничивает импорт кормов и кормовой продукции из европейских стран из-за серьезного, по его мнению, снижения уровня государственного контроля за этой продукцией. Кроме того, ведомство в пятницу попросило ветеринарные службы Австрии, Венгрии и Франции с 25 марта остановить отгрузку в Россию кормов и кормовых добавок с семи предприятий в этих странах, в том числе Nestle Hungaria, Royal Canin SAS и Mars Austria OG.
Британский кот - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 04:16
В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных
"АПХ "Мираторг" запускает линейку специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак Expert. Корма помогают скорректировать проблемы со здоровьем и избавиться от неприятных симптомов - 100% российский продукт... Линейка Expert представлена влажными и сухими кормами для кошек и собак в 5 ветеринарных диетах, созданных с учетом того, что во время болезни необходимость в питательных веществах меняется", - говорится в сообщении холдинга.
В планах компании развивать и расширять линейку специализированных кормов, делая их доступными по цене. На данный момент в продаже уже представлены продукты для защиты пищеварительной системы и для поддержания почечной функции при хронической почечной недостаточности, остальные продукты серии планируется запустить в продажу в течение 2023 года, пояснила пресс-служба.
Холдинг выпускает питание для домашних животных под собственным брендом с 2019 года в Курской области. Завод оснащен инновационным оборудованием, не имеющим аналогов в России, и при изготовление кормов использует сырье исключительно собственного производства.
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 09:53
В ГД попросили проверить цены на корма для домашних животных
 
ЭкономикаРоссияМираторгФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала