https://ria.ru/20220325/korma-1780130652.html

"Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак

"Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак - РИА Новости, 25.03.2022

"Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг", используя сырье собственного производства, запускает линейку специализированных ветеринарных... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:34

2022-03-25T17:34

2022-03-25T17:34

экономика

россия

мираторг

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг", используя сырье собственного производства, запускает линейку специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак, корректирующую проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости пресс-служба холдинга.Россельхознадзор начиная с лета 2020 года переодически ограничивает импорт кормов и кормовой продукции из европейских стран из-за серьезного, по его мнению, снижения уровня государственного контроля за этой продукцией. Кроме того, ведомство в пятницу попросило ветеринарные службы Австрии, Венгрии и Франции с 25 марта остановить отгрузку в Россию кормов и кормовых добавок с семи предприятий в этих странах, в том числе Nestle Hungaria, Royal Canin SAS и Mars Austria OG."АПХ "Мираторг" запускает линейку специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак Expert. Корма помогают скорректировать проблемы со здоровьем и избавиться от неприятных симптомов - 100% российский продукт... Линейка Expert представлена влажными и сухими кормами для кошек и собак в 5 ветеринарных диетах, созданных с учетом того, что во время болезни необходимость в питательных веществах меняется", - говорится в сообщении холдинга.В планах компании развивать и расширять линейку специализированных кормов, делая их доступными по цене. На данный момент в продаже уже представлены продукты для защиты пищеварительной системы и для поддержания почечной функции при хронической почечной недостаточности, остальные продукты серии планируется запустить в продажу в течение 2023 года, пояснила пресс-служба.Холдинг выпускает питание для домашних животных под собственным брендом с 2019 года в Курской области. Завод оснащен инновационным оборудованием, не имеющим аналогов в России, и при изготовление кормов использует сырье исключительно собственного производства.

https://ria.ru/20220120/zhivotnye-1768659132.html

https://ria.ru/20220311/korm-1777600997.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, мираторг, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)