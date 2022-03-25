"Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак
Холдинг "Мираторг" запускает собственную линейку лечебных кормов для кошек и собак
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг", используя сырье собственного производства, запускает линейку специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак, корректирующую проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости пресс-служба холдинга.
Россельхознадзор начиная с лета 2020 года переодически ограничивает импорт кормов и кормовой продукции из европейских стран из-за серьезного, по его мнению, снижения уровня государственного контроля за этой продукцией. Кроме того, ведомство в пятницу попросило ветеринарные службы Австрии, Венгрии и Франции с 25 марта остановить отгрузку в Россию кормов и кормовых добавок с семи предприятий в этих странах, в том числе Nestle Hungaria, Royal Canin SAS и Mars Austria OG.
"АПХ "Мираторг" запускает линейку специализированных ветеринарных кормов для кошек и собак Expert. Корма помогают скорректировать проблемы со здоровьем и избавиться от неприятных симптомов - 100% российский продукт... Линейка Expert представлена влажными и сухими кормами для кошек и собак в 5 ветеринарных диетах, созданных с учетом того, что во время болезни необходимость в питательных веществах меняется", - говорится в сообщении холдинга.
В планах компании развивать и расширять линейку специализированных кормов, делая их доступными по цене. На данный момент в продаже уже представлены продукты для защиты пищеварительной системы и для поддержания почечной функции при хронической почечной недостаточности, остальные продукты серии планируется запустить в продажу в течение 2023 года, пояснила пресс-служба.
Холдинг выпускает питание для домашних животных под собственным брендом с 2019 года в Курской области. Завод оснащен инновационным оборудованием, не имеющим аналогов в России, и при изготовление кормов использует сырье исключительно собственного производства.
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