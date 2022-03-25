https://ria.ru/20220325/koridory-1780123038.html

Киев с 4 марта не подтвердил ни одного коридора, предоставленного Москвой

Киев с 4 марта не подтвердил ни одного коридора, предоставленного Москвой - РИА Новости, 25.03.2022

Киев с 4 марта не подтвердил ни одного коридора, предоставленного Москвой

С 4 марта украинские власти не подтвердили ни одного из гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан, предоставляемых Россией, заявил начальник... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:14

2022-03-25T17:14

2022-03-25T17:28

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

киев

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С 4 марта украинские власти не подтвердили ни одного из гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан, предоставляемых Россией, заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев."Начиная с 4 марта, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация ежедневно предоставляет гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях", — отметил он. По его словам, Москва ежедневно предлагала по одному коридору в Россию и в сторону западных границ Украины. Он добавил, что все предложенные украинскими властями дополнительные коридоры согласовывались, и российские вооруженные силы соблюдали "режим тишины", несмотря на то, что это замедляет темпы ведения спецоперации."А с украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность за собственные бесчеловечные деяния на подразделения российских войск. Так, только на текущей неделе зафиксировано 17 обстрелов мирных граждан, следовавших по гуманитарным коридорам, в том числе циничный обстрел колонны беженцев из Мариуполя", — сказал Мизинцев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220325/most-1780098874.html

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Ольга Маркова

в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)