https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html
Дипломат объяснила причины сложившейся ситуации вокруг КНДР
Дипломат объяснила причины сложившейся ситуации вокруг КНДР - РИА Новости, 26.03.2022
Дипломат объяснила причины сложившейся ситуации вокруг КНДР
Нынешняя ситуация вокруг КНДР стала возможной из-за игнорирования моратория Пхеньяна на ядерные и ракетные испытания, а также продолжающегося ужесточения... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-25T23:54
2022-03-25T23:54
2022-03-26T00:58
пхеньян
кндр (северная корея)
россия
в мире
оон
совет безопасности оон
южная корея
министерство обороны японии
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ООН, 25 мар — РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг КНДР стала возможной из-за игнорирования моратория Пхеньяна на ядерные и ракетные испытания, а также продолжающегося ужесточения рестрикций против Северной Кореи, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.По ее словам, за последние четыре года Совет безопасности так и не смог найти в себе силы отреагировать на демонтаж северокорейцами своего ядерного полигона, соблюдение Пхеньяном моратория на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет."В каждой своей резолюции по КНДР, начиная с 2006 года, Совет выражал готовность пересматривать ограничения в зависимости от степени выполнения Пхеньяном положений соответствующих документов. К сожалению, до сих пор СБ лишь ужесточал рестрикции, игнорируя позитивные сигналы со стороны Северной Кореи", — подчеркнула Евстигнеева.Наращивание санкций против КНДР угрожает гражданам страны недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева."Исходим из того, что дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями", — сказала Евстигнеева."Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность корейского полуострова и стран Север-Восточной Азии. Сожалеем о последних событиях в регионе", — сказала Евстигнеева.По ее словам, создание новых военных блоков в регионе, таких как объединение США, Великобритании и Австралии (AUKUS), вызывает серьезные сомнения в добрых намерениях этих стран, в том числе и со стороны Пхеньяна, и не содействует налаживанию диалога."Мы неоднократно говорили о необходимости формирования пространств единой и неделимой безопасности. Без полного учета законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности устойчивых результатов достичь невозможно", — добавила она."Призываем всех проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых обязательств", — сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН по КНДР.По словам дипломата, "на столе" остается российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции СБ ООН, который предполагает смягчение ряда санкций в отношении КНДР. Как указала Евстигнеева, проект мог бы стимулировать стороны активизировать переговорные усилия.КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил, что провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров."Еще большее отторжение вызывают так называемые "автономные", вторичные санкции против КНДР и других государств, вводимые Вашингтоном и его союзниками в обход и сверх санкций СБ ООН", — сказала Евстигнеева.По ее словам, "односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии Совета Безопасности ограничений".Дипломат отметила, что институты и механизмы ООН и ее Совета безопасности должны задействоваться для поддержки процессов урегулирования и межкорейского диалога, а не становиться для них преградой."Только тогда можно будет говорить об эффективном решении накопившихся в регионе проблем, включая ядерную, на основе диалога и взаимоприемлемых договоренностей. Санкциями и давлением достичь этого будет невозможно", — заключила зампостпреда.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пхеньян, кндр (северная корея), россия, в мире, оон, совет безопасности оон, южная корея, министерство обороны японии, сша, вашингтон (город), анна евстигнеева
23:54 25.03.2022 (обновлено: 00:58 26.03.2022)
Дипломат объяснила причины сложившейся ситуации вокруг КНДР
Дипломат Евстигнеева: нынешняя ситуация вокруг КНДР обусловлена ужесточением рестрикций
ООН, 25 мар — РИА Новости.
Нынешняя ситуация вокруг КНДР стала возможной из-за игнорирования моратория Пхеньяна на ядерные и ракетные испытания, а также продолжающегося ужесточения рестрикций против Северной Кореи, заявила
на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
По ее словам, за последние четыре года Совет безопасности так и не смог найти в себе силы отреагировать на демонтаж северокорейцами своего ядерного полигона, соблюдение Пхеньяном
моратория на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет.
"В каждой своей резолюции по КНДР
, начиная с 2006 года, Совет выражал готовность пересматривать ограничения в зависимости от степени выполнения Пхеньяном положений соответствующих документов. К сожалению, до сих пор СБ лишь ужесточал рестрикции, игнорируя позитивные сигналы со стороны Северной Кореи", — подчеркнула Евстигнеева.
"В этой связи нынешнее развитие — это во многом последствие такой недальновидности некоторых присутствующих здесь коллег, не готовых выйти за пределы санкционной парадигмы, которая за многие годы так и не смогла гарантировать безопасность в регионе", — добавила она.
Наращивание санкций против КНДР угрожает гражданам страны недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями, заявила на заседании СБ ООН
зампостпреда России Анна Евстигнеева.
"Исходим из того, что дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями", — сказала Евстигнеева
.
"Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность корейского полуострова и стран Север-Восточной Азии. Сожалеем о последних событиях в регионе", — сказала Евстигнеева.
"Совершенно бесперспективно ожидать от Пхеньяна безоговорочного разоружения под угрозой раскручивания санкционной спирали и под гарантии ничем не подкрепленных обещаний", — сказала Евстигнеева.
По ее словам, создание новых военных блоков в регионе, таких как объединение США
, Великобритании
и Австралии
(AUKUS), вызывает серьезные сомнения в добрых намерениях этих стран, в том числе и со стороны Пхеньяна, и не содействует налаживанию диалога.
"Мы неоднократно говорили о необходимости формирования пространств единой и неделимой безопасности. Без полного учета законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности устойчивых результатов достичь невозможно", — добавила она.
"Призываем всех проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых обязательств", — сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН по КНДР.
По словам дипломата, "на столе" остается российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции СБ ООН, который предполагает смягчение ряда санкций в отношении КНДР. Как указала Евстигнеева, проект мог бы стимулировать стороны активизировать переговорные усилия.
"При этом хотели бы отметить, что отсутствие продвижения на политическом треке, частью которого могла бы быть упомянутая резолюция, грозит дальнейшим ростом напряженности на полуострове, которую мы с сожалением фиксируем в последние месяцы", — добавила она.
КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил, что провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии
считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.
По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров.
"Еще большее отторжение вызывают так называемые "автономные", вторичные санкции против КНДР и других государств, вводимые Вашингтоном и его союзниками в обход и сверх санкций СБ ООН", — сказала Евстигнеева.
По ее словам, "односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии Совета Безопасности ограничений".
"Недопустимы попытки "освятить" такие рестрикции авторитетом СБ ООН или его санкционного Комитета 1718 по КНДР", — подчеркнула она.
Дипломат отметила, что институты и механизмы ООН и ее Совета безопасности должны задействоваться для поддержки процессов урегулирования и межкорейского диалога, а не становиться для них преградой.
"Только тогда можно будет говорить об эффективном решении накопившихся в регионе проблем, включая ядерную, на основе диалога и взаимоприемлемых договоренностей. Санкциями и давлением достичь этого будет невозможно", — заключила зампостпреда.