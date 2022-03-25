https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html

Дипломат объяснила причины сложившейся ситуации вокруг КНДР

Дипломат объяснила причины сложившейся ситуации вокруг КНДР - РИА Новости, 26.03.2022

Дипломат объяснила причины сложившейся ситуации вокруг КНДР

Нынешняя ситуация вокруг КНДР стала возможной из-за игнорирования моратория Пхеньяна на ядерные и ракетные испытания, а также продолжающегося ужесточения... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-25T23:54

2022-03-25T23:54

2022-03-26T00:58

пхеньян

кндр (северная корея)

россия

в мире

оон

совет безопасности оон

южная корея

министерство обороны японии

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ООН, 25 мар — РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг КНДР стала возможной из-за игнорирования моратория Пхеньяна на ядерные и ракетные испытания, а также продолжающегося ужесточения рестрикций против Северной Кореи, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.По ее словам, за последние четыре года Совет безопасности так и не смог найти в себе силы отреагировать на демонтаж северокорейцами своего ядерного полигона, соблюдение Пхеньяном моратория на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет."В каждой своей резолюции по КНДР, начиная с 2006 года, Совет выражал готовность пересматривать ограничения в зависимости от степени выполнения Пхеньяном положений соответствующих документов. К сожалению, до сих пор СБ лишь ужесточал рестрикции, игнорируя позитивные сигналы со стороны Северной Кореи", — подчеркнула Евстигнеева.Наращивание санкций против КНДР угрожает гражданам страны недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева."Исходим из того, что дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями", — сказала Евстигнеева."Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность корейского полуострова и стран Север-Восточной Азии. Сожалеем о последних событиях в регионе", — сказала Евстигнеева.По ее словам, создание новых военных блоков в регионе, таких как объединение США, Великобритании и Австралии (AUKUS), вызывает серьезные сомнения в добрых намерениях этих стран, в том числе и со стороны Пхеньяна, и не содействует налаживанию диалога."Мы неоднократно говорили о необходимости формирования пространств единой и неделимой безопасности. Без полного учета законных озабоченностей всех государств региона в сфере безопасности устойчивых результатов достичь невозможно", — добавила она."Призываем всех проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых обязательств", — сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН по КНДР.По словам дипломата, "на столе" остается российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции СБ ООН, который предполагает смягчение ряда санкций в отношении КНДР. Как указала Евстигнеева, проект мог бы стимулировать стороны активизировать переговорные усилия.КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил, что провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров."Еще большее отторжение вызывают так называемые "автономные", вторичные санкции против КНДР и других государств, вводимые Вашингтоном и его союзниками в обход и сверх санкций СБ ООН", — сказала Евстигнеева.По ее словам, "односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии Совета Безопасности ограничений".Дипломат отметила, что институты и механизмы ООН и ее Совета безопасности должны задействоваться для поддержки процессов урегулирования и межкорейского диалога, а не становиться для них преградой."Только тогда можно будет говорить об эффективном решении накопившихся в регионе проблем, включая ядерную, на основе диалога и взаимоприемлемых договоренностей. Санкциями и давлением достичь этого будет невозможно", — заключила зампостпреда.

https://ria.ru/20220324/kndr-1779840175.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

пхеньян, кндр (северная корея), россия, в мире, оон, совет безопасности оон, южная корея, министерство обороны японии, сша, вашингтон (город), анна евстигнеева