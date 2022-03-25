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Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/kontrol-1780006667.html
Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов
Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов - РИА Новости, 25.03.2022
Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов
Группировка ВС РФ развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась ещё на 4 км и освободила ещё 5... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:46
2022-03-25T13:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась ещё на 4 км и освободила ещё 5 населенных пунктов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск российских Вооруженных Сил за ночь продвинулась еще на 4 километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Группировка ВС РФ развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась ещё на 4 км и освободила ещё 5 населенных пунктов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, игорь конашенков
10:46 25.03.2022 (обновлено: 13:47 25.03.2022)
 
Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов

ВС России взяли под контроль Батманку, Михайловку, Красный Партизан, Ставки и Троицкое

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась ещё на 4 км и освободила ещё 5 населенных пунктов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск российских Вооруженных Сил за ночь продвинулась еще на 4 километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИгорь Конашенков
 
 
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