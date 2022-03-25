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Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов

Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов - РИА Новости, 25.03.2022

Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов

Группировка ВС РФ развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась ещё на 4 км и освободила ещё 5... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:46

2022-03-25T10:46

2022-03-25T13:47

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась ещё на 4 км и освободила ещё 5 населенных пунктов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск российских Вооруженных Сил за ночь продвинулась еще на 4 километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Утренний брифинг Игоря Конашенкова Группировка ВС РФ развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась ещё на 4 км и освободила ещё 5 населенных пунктов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-25T10:46 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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