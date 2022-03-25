https://ria.ru/20220325/kit-1779986405.html

Ученые приблизились к разгадке причины запаха "вонючих" китов на Чукотке

Ученые приблизились к разгадке причины запаха "вонючих" китов на Чукотке - РИА Новости, 25.03.2022

Ученые приблизились к разгадке причины запаха "вонючих" китов на Чукотке

Ученые, исследуя причину специфического запаха так называемых "вонючих" китов на Чукотке, выяснили, что в пробах их кожи содержится гораздо меньше тяжелого... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:49

2022-03-25T08:49

2022-03-25T08:52

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наука

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Ученые, исследуя причину специфического запаха так называемых "вонючих" китов на Чукотке, выяснили, что в пробах их кожи содержится гораздо меньше тяжелого азота, чем у обычных особей, это может говорить о заболевании печени или о специфике корма, сообщает нацпарк "Берингия".С конца 1990-х годов чукотские охотники стали сообщать о росте числа добытых китов со специфическим "медицинским" запахом. Мясо таких китов несъедобно и может вызывать расстройство пищеварения. В большинстве случаев специфический запах заметен во время выдоха кита, но иногда обнаружить его удаётся только после того, как животное добыли. В 2021 году нацпарк "Берингия" сообщал, что киты, которые держатся в проливе Чеченгкуйым, почти все "вонючие", а в соседнем Иергыне таких животных не встречено. Ученые тогда в том числе начали проверять гипотезу о локальном отравлении."Чтобы попытаться установить причину появления запаха, учёные проанализировали изотопный состав углерода и азота в 46 пробах кожи серых китов, собранных в разных районах Чукотки: 22 образца из района пролива Сенявина, 19 образцов из Мечигменского залива, два образца из Сиреников и три образца из Инчоуна. В выборке присутствовало семь китов, у которых в разной степени ощущался "медицинский" запах", - говорится в сообщении.Один образец имел очень сильный запах, четыре — умеренный и два — слабый. Целью учёных было оценить различия в изотопном составе углерода и азота между китами из разных районов, а также между "вонючими" и обычными китами.Статистически значимых различий между районами обнаружено не было. Содержание тяжёлого азота было значимо ниже у "вонючих", чем у обычных китов. Более того, у образца с самым сильным запахом оказалось самое низкое содержание тяжёлого азота из всех проб вообще. По изотопному составу углерода пробы "вонючих" китов не отличались от обычных.Ученые отмечают, что тяжёлый азот накапливается в пищевой цепи: в водорослях его совсем мало, в рачках-водорослеедах - чуть больше и так далее."Низкий уровень тяжёлого азота у "вонючих" китов может указывать на то, что они питаются каким-то менее хищным кормом, чем обычные киты. Но иногда содержание тяжёлого азота может снижаться и из-за особенностей организма: например, оно ниже у людей с циррозом печени. Мы пока не можем проверить, какая из этих причин ближе к истине: для этого нам нужно исследовать много качественных проб "вонючих" китов", - сообщила научный сотрудник национального парка "Берингия" и сотрудник кафедры зоологии позвоночных Московского государственного университета Ольга Филатова.Чтобы выявить заболевания печени, нужны образцы с хорошей сохранностью тканей, а для исследования питания нужно много образцов содержимого желудка "вонючих" китов, добавила Филатова.

https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html

https://ria.ru/20091030/191284987.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, открытия - риа наука