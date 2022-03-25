08:49 25.03.2022 (обновлено: 08:52 25.03.2022)
Ученые приблизились к разгадке причины запаха "вонючих" китов на Чукотке
Зоолог Филатова: причиной неприятного запаха у китов может быть еда или заболевания печени
© Пресс-служба ФГБУ "Национального парка "Берингия"Кит в национальном парке "Берингия"
© Пресс-служба ФГБУ "Национального парка "Берингия"
Кит в национальном парке "Берингия". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Ученые, исследуя причину специфического запаха так называемых "вонючих" китов на Чукотке, выяснили, что в пробах их кожи содержится гораздо меньше тяжелого азота, чем у обычных особей, это может говорить о заболевании печени или о специфике корма, сообщает нацпарк "Берингия".
С конца 1990-х годов чукотские охотники стали сообщать о росте числа добытых китов со специфическим "медицинским" запахом. Мясо таких китов несъедобно и может вызывать расстройство пищеварения. В большинстве случаев специфический запах заметен во время выдоха кита, но иногда обнаружить его удаётся только после того, как животное добыли. В 2021 году нацпарк "Берингия" сообщал, что киты, которые держатся в проливе Чеченгкуйым, почти все "вонючие", а в соседнем Иергыне таких животных не встречено. Ученые тогда в том числе начали проверять гипотезу о локальном отравлении.
"Чтобы попытаться установить причину появления запаха, учёные проанализировали изотопный состав углерода и азота в 46 пробах кожи серых китов, собранных в разных районах Чукотки: 22 образца из района пролива Сенявина, 19 образцов из Мечигменского залива, два образца из Сиреников и три образца из Инчоуна. В выборке присутствовало семь китов, у которых в разной степени ощущался "медицинский" запах", - говорится в сообщении.
Один образец имел очень сильный запах, четыре — умеренный и два — слабый. Целью учёных было оценить различия в изотопном составе углерода и азота между китами из разных районов, а также между "вонючими" и обычными китами.
Статистически значимых различий между районами обнаружено не было. Содержание тяжёлого азота было значимо ниже у "вонючих", чем у обычных китов. Более того, у образца с самым сильным запахом оказалось самое низкое содержание тяжёлого азота из всех проб вообще. По изотопному составу углерода пробы "вонючих" китов не отличались от обычных.
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Ученые отмечают, что тяжёлый азот накапливается в пищевой цепи: в водорослях его совсем мало, в рачках-водорослеедах - чуть больше и так далее.
"Низкий уровень тяжёлого азота у "вонючих" китов может указывать на то, что они питаются каким-то менее хищным кормом, чем обычные киты. Но иногда содержание тяжёлого азота может снижаться и из-за особенностей организма: например, оно ниже у людей с циррозом печени. Мы пока не можем проверить, какая из этих причин ближе к истине: для этого нам нужно исследовать много качественных проб "вонючих" китов", - сообщила научный сотрудник национального парка "Берингия" и сотрудник кафедры зоологии позвоночных Московского государственного университета Ольга Филатова.
Чтобы выявить заболевания печени, нужны образцы с хорошей сохранностью тканей, а для исследования питания нужно много образцов содержимого желудка "вонючих" китов, добавила Филатова.
30 октября 2009, 12:32НаукаПожары в США могли стать причиной появления на Чукотке "китов-вонючек"Вещества, используемые для тушения пожаров в Калифорнии могли стали причиной появления у китов медицинского запаха, что делает их непригодными в пищу. Киты, издающие резкий йодистый запах, появляются в акватории Берингова и Чукотского морей все больше.