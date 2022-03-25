https://ria.ru/20220325/khram-1780050956.html
Сторонники "старца" Иоанникия блокировали доступ к храму под Иваново
Сторонники "старца" Иоанникия блокировали доступ к храму под Иваново - РИА Новости, 25.03.2022
Сторонники "старца" Иоанникия блокировали доступ к храму под Иваново
Сторонники изверженного из сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) из скандальной общины в селе Чихачево под Иваново блокировали доступ верующих к Никольскому РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:30
2022-03-25T13:30
2022-03-25T13:30
религия
россия
госдума рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сторонники изверженного из сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) из скандальной общины в селе Чихачево под Иваново блокировали доступ верующих к Никольскому храму, богослужения в котором стали невозможны."В настоящее время почитателями схимонаха Иоанникия блокирован доступ к Никольскому храму и проведение там богослужений невозможно. Сами сектанты совершают свои "богослужения" в здании, построенном без благословения священноначалия в стиле храмовой архитектуры, и активно призывают православных верующих на участие в этих "богослужениях". В сети Интернет проводится активная кампания по привлечению паломников якобы к "прозорливому старцу", размещаются материалы с "пророчествами" схимонаха Иоанникия", - сообщает сайт епархии.В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ.В январе 2021 года церковный суд Кинешемской епархии, рассмотрев дело схиархимандрита Иоанникия, признал его виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и правил вселенских соборов и постановил извергнуть его из сана. Решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Верующим, которые, подпав под влияние секты, организованной схимонахом Иоанникием, приняли участие в "таинствах" и совместных молитвах с сектантами, необходимо принести покаяние перед своим приходским священником. Если над вами было совершено "таинство венчания", то такой церковный брак не может быть признан совершившимся и необходимо обратиться в Кинешемское епархиальное управление за разрешением ситуации", - написано на сайте Кинешемской епархии.
https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Сторонники "старца" Иоанникия блокировали доступ к храму под Иваново
Сторонники запрещенного в служении "старца" Иоаннкия блокировали храм в Чихачево
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сторонники изверженного из сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) из скандальной общины в селе Чихачево под Иваново блокировали доступ верующих к Никольскому храму, богослужения в котором стали невозможны.
"В настоящее время почитателями схимонаха Иоанникия блокирован доступ к Никольскому храму и проведение там богослужений невозможно. Сами сектанты совершают свои "богослужения" в здании, построенном без благословения священноначалия в стиле храмовой архитектуры, и активно призывают православных верующих на участие в этих "богослужениях". В сети Интернет проводится активная кампания по привлечению паломников якобы к "прозорливому старцу", размещаются материалы с "пророчествами" схимонаха Иоанникия", - сообщает сайт епархии.
В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко
после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру
и СК
с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК РФ
возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ
.
В январе 2021 года церковный суд Кинешемской епархии, рассмотрев дело схиархимандрита Иоанникия, признал его виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и правил вселенских соборов и постановил извергнуть его из сана. Решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Верующим, которые, подпав под влияние секты, организованной схимонахом Иоанникием, приняли участие в "таинствах" и совместных молитвах с сектантами, необходимо принести покаяние перед своим приходским священником. Если над вами было совершено "таинство венчания", то такой церковный брак не может быть признан совершившимся и необходимо обратиться в Кинешемское епархиальное управление за разрешением ситуации", - написано на сайте Кинешемской епархии.