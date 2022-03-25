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Медведев оценил вероятность возврата смертной казни - РИА Новости, 25.03.2022
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Медведев оценил вероятность возврата смертной казни
Медведев оценил вероятность возврата смертной казни - РИА Новости, 25.03.2022
Медведев оценил вероятность возврата смертной казни
Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T03:08
2022-03-25T14:52
валерий фадеев
россия
дмитрий медведев
общество
москва
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят в случае необходимости, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что на эту тему есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция."И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране", — отметил Медведев.Зампред Совбеза напомнил, что в Европе в какой-то момент отказались от использования смертной казни, Россия это сделала, а в США и Китае не отказались, как и в некоторых других странах для тех, кто совершил особо тяжкие деяния, прежде всего убийства."Но если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены", — сказал Медведев.Он пояснил, что даже решения КС могут меняться.Ранее Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".Глава СПЧ Валерий Фадеев говорил РИА Новости, что вопрос о возвращении смертной казни в стране может встать при расследовании военных преступлений.
https://ria.ru/20220324/medvedev-1779954656.html
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Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет
Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации - мораторий может остаться, если все будет спокойно, или быть пересмотрен в случае необходимости, заявил Медведев в интервью РИА Новости.
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валерий фадеев, россия, дмитрий медведев, общество, москва
03:08 25.03.2022 (обновлено: 14:52 25.03.2022)
 
Медведев оценил вероятность возврата смертной казни

Зампред Совбеза Медведев заявил об отсутствии ограничений для возврата смертной казни в РФ

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят в случае необходимости, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

"Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на эту тему есть руководящие разъяснения Конституционного суда, есть его правовая позиция.
"И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране", — отметил Медведев.
Зампред Совбеза напомнил, что в Европе в какой-то момент отказались от использования смертной казни, Россия это сделала, а в США и Китае не отказались, как и в некоторых других странах для тех, кто совершил особо тяжкие деяния, прежде всего убийства.
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"Но если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены", — сказал Медведев.
Он пояснил, что даже решения КС могут меняться.

"Потому что даже решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться. И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю", — заключил он.

Ранее Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".
Глава СПЧ Валерий Фадеев говорил РИА Новости, что вопрос о возвращении смертной казни в стране может встать при расследовании военных преступлений.
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