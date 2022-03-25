12:20 25.03.2022 (обновлено: 12:33 25.03.2022)
Россия не будет самоизолироваться, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не будет самоизолироваться, а продолжит работать с союзниками
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Речь об изоляции России не идет, самоизолироваться РФ не будет, а продолжит работать с союзниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни о какой изоляции России - а такая цель была поставлена (Западом) - речь не идет. Скажу больше, мы и самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.