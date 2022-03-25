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Россия не будет самоизолироваться, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022
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Россия не будет самоизолироваться, заявил Лавров
Россия не будет самоизолироваться, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022
Россия не будет самоизолироваться, заявил Лавров
Речь об изоляции России не идет, самоизолироваться РФ не будет, а продолжит работать с союзниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:20
2022-03-25T12:33
россия
аслан бжания
абхазия
в мире
украина
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Речь об изоляции России не идет, самоизолироваться РФ не будет, а продолжит работать с союзниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ни о какой изоляции России - а такая цель была поставлена (Западом) - речь не идет. Скажу больше, мы и самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, аслан бжания, абхазия, в мире, украина, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, сергей лавров
12:20 25.03.2022 (обновлено: 12:33 25.03.2022)
 
Россия не будет самоизолироваться, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не будет самоизолироваться, а продолжит работать с союзниками

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Речь об изоляции России не идет, самоизолироваться РФ не будет, а продолжит работать с союзниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни о какой изоляции России - а такая цель была поставлена (Западом) - речь не идет. Скажу больше, мы и самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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