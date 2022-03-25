https://ria.ru/20220325/izolyatsiya-1780030851.html

Россия не будет самоизолироваться, заявил Лавров

Россия не будет самоизолироваться, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022

Россия не будет самоизолироваться, заявил Лавров

Речь об изоляции России не идет, самоизолироваться РФ не будет, а продолжит работать с союзниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:20

2022-03-25T12:20

2022-03-25T12:33

россия

аслан бжания

абхазия

в мире

украина

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Речь об изоляции России не идет, самоизолироваться РФ не будет, а продолжит работать с союзниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ни о какой изоляции России - а такая цель была поставлена (Западом) - речь не идет. Скажу больше, мы и самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220325/shreder-1779993177.html

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абхазия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, аслан бжания, абхазия, в мире, украина, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, сергей лавров