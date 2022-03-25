https://ria.ru/20220325/it-1780121204.html

Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов

Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022

Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов

Правительство России не будет запрещать IT-специалистам выезжать из страны, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:05

2022-03-25T17:05

2022-03-25T17:05

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россия

правительство рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России не будет запрещать IT-специалистам выезжать из страны, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сегодня одним из крупных предпринимателей было сделано заявление, что IT-специалистам нужно запретить выезд за рубеж. Профильное министерство уже обозначило свою отрицательную позицию по данному вопросу. Я также ответственно заявляю, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов за рубеж", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Ранее в пятницу Минцифры РФ сообщило, что оно против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, так как это может привести к увеличению оттока кадров.

https://ria.ru/20220325/gosduma-1780118216.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, правительство рф