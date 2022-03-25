https://ria.ru/20220325/it-1780121204.html
Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022
Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
Правительство России не будет запрещать IT-специалистам выезжать из страны, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:05
2022-03-25T17:05
2022-03-25T17:05
общество
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763102434_14:0:3655:2048_1920x0_80_0_0_78a279afe3b1074c98749c3add2de08b.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России не будет запрещать IT-специалистам выезжать из страны, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сегодня одним из крупных предпринимателей было сделано заявление, что IT-специалистам нужно запретить выезд за рубеж. Профильное министерство уже обозначило свою отрицательную позицию по данному вопросу. Я также ответственно заявляю, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов за рубеж", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Ранее в пятницу Минцифры РФ сообщило, что оно против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, так как это может привести к увеличению оттока кадров.
https://ria.ru/20220325/gosduma-1780118216.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763102434_717:0:3448:2048_1920x0_80_0_0_83d96c4ac14b40127a656783ffe7b239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, правительство рф
Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
Вице-премьер Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов