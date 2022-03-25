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Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022
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Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022
Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
Правительство России не будет запрещать IT-специалистам выезжать из страны, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:05
2022-03-25T17:05
общество
россия
правительство рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России не будет запрещать IT-специалистам выезжать из страны, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сегодня одним из крупных предпринимателей было сделано заявление, что IT-специалистам нужно запретить выезд за рубеж. Профильное министерство уже обозначило свою отрицательную позицию по данному вопросу. Я также ответственно заявляю, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов за рубеж", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Ранее в пятницу Минцифры РФ сообщило, что оно против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, так как это может привести к увеличению оттока кадров.
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общество, россия, правительство рф
17:05 25.03.2022
 
Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов

Вице-премьер Чернышенко опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России не будет запрещать IT-специалистам выезжать из страны, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня одним из крупных предпринимателей было сделано заявление, что IT-специалистам нужно запретить выезд за рубеж. Профильное министерство уже обозначило свою отрицательную позицию по данному вопросу. Я также ответственно заявляю, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов за рубеж", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Ранее в пятницу Минцифры РФ сообщило, что оно против законодательных ограничений на передвижение и трудоустройство IT-специалистов, так как это может привести к увеличению оттока кадров.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии Единая Россия Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
16:57
В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов
 
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