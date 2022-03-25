https://ria.ru/20220325/iskandery-1779989383.html
Минобороны опубликовало кадры работы "Искандеров" на Украине
Минобороны опубликовало кадры работы "Искандеров" на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны опубликовало кадры работы "Искандеров" на Украине
Минобороны опубликовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", которая ударила по базе иностранных наемников... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:16
2022-03-25T09:16
2022-03-25T10:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
искандер-м
владимир путин
донецкая народная республика
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779993353_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88439bccdf706ec30a0cd5c134b400f8.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", которая ударила по базе иностранных наемников на Украине.На видео показано, как пусковая установка в сопровождении транспортно-заряжающей машины выходит на позицию, боевой расчет готовится к стрельбе, затем происходит пуск баллистической ракеты 9М723, которая, оставляя столб дыма, уходит вертикально в небо.Также в ролике показаны кадры с пусками крылатых ракет Р-500 из состава комплекса "Искандер-М" с других пусковых установок.Как отметил начальник расчета пусковой установки, баллистическая ракета поразила здание, в котором размещался иностранный легион и находилась тренировочная база.ОТРК "Искандер" предназначен для нанесения ударов по целям в тылу противника. Высокая точность стрельбы при значительной дальности, малое время подготовки к пуску, высокая эффективность преодоления ПРО позволяет комплексу оперативно обеспечивать поражение любой типовой цели одиночным пуском или залпом двух ракет.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220324/bezopasnost-1779786185.html
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778828540.html
украина
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779993353_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33f71037f37098483987397d82ed4ff4.jpg
"Искандеры" уничтожили базу подготовки наемников на Украине. Кадры Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактического комплекса «Искандер» при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» была уничтожена база подготовки иностранных наемников.
2022-03-25T09:16
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), искандер-м, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:16 25.03.2022 (обновлено: 10:14 25.03.2022)
Минобороны опубликовало кадры работы "Искандеров" на Украине
Минобороны показало удары "Искандерами" по базе ВСУ для подготовки иностранных наемников
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", которая ударила по базе иностранных наемников на Украине.
На видео показано, как пусковая установка в сопровождении транспортно-заряжающей машины выходит на позицию, боевой расчет готовится к стрельбе, затем происходит пуск баллистической ракеты 9М723, которая, оставляя столб дыма, уходит вертикально в небо.
Также в ролике показаны кадры с пусками крылатых ракет Р-500 из состава комплекса "Искандер-М" с других пусковых установок.
Как отметил начальник расчета пусковой установки, баллистическая ракета поразила здание, в котором размещался иностранный легион и находилась тренировочная база.
"Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено и противник был поражен", — заключил военный.
ОТРК "Искандер" предназначен для нанесения ударов по целям в тылу противника. Высокая точность стрельбы при значительной дальности, малое время подготовки к пуску, высокая эффективность преодоления ПРО позволяет комплексу оперативно обеспечивать поражение любой типовой цели одиночным пуском или залпом двух ракет.
Россия
24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
.