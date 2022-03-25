https://ria.ru/20220325/internet-1779996786.html
Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube
Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube - РИА Новости, 25.03.2022
Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал видеохостинг YouTube лживым и злобным инструментом и призвал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:07
2022-03-25T10:07
2022-03-25T10:26
общество
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал видеохостинг YouTube лживым и злобным инструментом и призвал Роскомнадзор заблокировать его на территории России.Ранее Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал его канал. Роскомнадзор потребовал от YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) восстановить доступ к каналу, а также объяснить причину наложенных ограничений.Глава Крыма также поддержал блокировку соцсети Facebook*."Правильно сделали, что позакрывали все эти Фейсбуки – это все болото булькающее", - подчеркнул Аксенов.Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкции в отношении россии
10:07 25.03.2022 (обновлено: 10:26 25.03.2022)
Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube
Глава Крыма Аксенов призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube на территории России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал видеохостинг YouTube лживым и злобным инструментом и призвал Роскомнадзор заблокировать его на территории России.
Ранее Аксенов сообщил в своем Telegram
-канале, что YouTube
заблокировал его канал. Роскомнадзор
потребовал от YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) восстановить доступ к каналу, а также объяснить причину наложенных ограничений.
"Тот же YouTube – все в фейках. Лживый, абсолютно злобный инструмент, разгоняющий негатив в отношении России, наших граждан. Плевать я на них хотел. Ничего не надо восстанавливать. Роскомнадзор прошу не вмешиваться, лучше их запретите на территории Российской Федерации. Мне YouTube неинтересен. Поэтому, до свидания. Раз попрощались, значит, навсегда ", - сказал Аксенов журналистам.
Глава Крыма также поддержал блокировку соцсети Facebook*.
"Правильно сделали, что позакрывали все эти Фейсбуки – это все болото булькающее", - подчеркнул Аксенов.
Тверской суд Москвы
21 марта запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.