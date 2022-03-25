https://ria.ru/20220325/internet-1779996786.html

Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube

Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube - РИА Новости, 25.03.2022

Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал видеохостинг YouTube лживым и злобным инструментом и призвал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:07

2022-03-25T10:07

2022-03-25T10:26

общество

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал видеохостинг YouTube лживым и злобным инструментом и призвал Роскомнадзор заблокировать его на территории России.Ранее Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал его канал. Роскомнадзор потребовал от YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) восстановить доступ к каналу, а также объяснить причину наложенных ограничений.Глава Крыма также поддержал блокировку соцсети Facebook*."Правильно сделали, что позакрывали все эти Фейсбуки – это все болото булькающее", - подчеркнул Аксенов.Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/youtube-1779851800.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, санкции в отношении россии