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Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube - РИА Новости, 25.03.2022
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Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube
Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube - РИА Новости, 25.03.2022
Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал видеохостинг YouTube лживым и злобным инструментом и призвал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:07
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общество
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал видеохостинг YouTube лживым и злобным инструментом и призвал Роскомнадзор заблокировать его на территории России.Ранее Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал его канал. Роскомнадзор потребовал от YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) восстановить доступ к каналу, а также объяснить причину наложенных ограничений.Глава Крыма также поддержал блокировку соцсети Facebook*."Правильно сделали, что позакрывали все эти Фейсбуки – это все болото булькающее", - подчеркнул Аксенов.Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, санкции в отношении россии
10:07 25.03.2022 (обновлено: 10:26 25.03.2022)
 
Глава Крыма призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube

Глава Крыма Аксенов призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube на территории России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал видеохостинг YouTube лживым и злобным инструментом и призвал Роскомнадзор заблокировать его на территории России.
Ранее Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал его канал. Роскомнадзор потребовал от YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) восстановить доступ к каналу, а также объяснить причину наложенных ограничений.
"Тот же YouTube – все в фейках. Лживый, абсолютно злобный инструмент, разгоняющий негатив в отношении России, наших граждан. Плевать я на них хотел. Ничего не надо восстанавливать. Роскомнадзор прошу не вмешиваться, лучше их запретите на территории Российской Федерации. Мне YouTube неинтересен. Поэтому, до свидания. Раз попрощались, значит, навсегда ", - сказал Аксенов журналистам.
Глава Крыма также поддержал блокировку соцсети Facebook*.
"Правильно сделали, что позакрывали все эти Фейсбуки – это все болото булькающее", - подчеркнул Аксенов.
Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Видеохостинг Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 14:03Сказано в эфире
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