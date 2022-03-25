Зампостпреда в ООН заявил о спланированной инфоатаке против России
Зампостпреда в ООН Чумаков заявил о спланированной инфоатаке против России из-за Украины
Здание ООН в Нью-Йорке
ООН, 25 мар - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков на неформальной встрече СБ ООН заявил о спланированной информационной атаке против России в контексте событий на Украине.
В пятницу прошло неформальная встреча СБ ООН по теме "Обеспечение доступа к психическому здоровью и психосоциальной поддержке в конфликтах, постконфликтных и гуманитарных ситуациях"
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"Печально, что ряд делегаций по традиции использует эту серьёзную тему в своих пропагандистских целях. При этом они молчат о многократных обстрелах киевскими военными психдиспансеров Донбасса, многолетней жизни его жителей в условиях войны, задокументированных преступлениях нацбатальонов и использовании ими мирных граждан как живого щита", - сказал Чумаков.
По его словам, эта террористическая тактика явно позаимствована не у советской армии. "Уж не у военных ли инструкторов, прописавшихся на Украине? И уж конечно в контексте психического здоровья коллеги не посчитали нужным упомянуть о таких фактах, как бесчинства в иракской тюрьме "Абу Грейб" или авиаудар по госпиталю в афганском Кундузе", - отметил он.
Как указал зампостпреда, "передергивания, двойные стандарты и настоящая психологическая война стали для них нормой".
"Сегодняшние инфоатаки — это мощный спланированный удар по сознанию и психике сотен миллионов людей во многих странах, в том числе и по российским гражданам, за что тоже должна наступить ответственность", - подчеркнул он.
"Отдельное внимание привлекло западное интернет-издание Mintpressnews.com, которое подробно проследило всю цепочку заказчиков и производителей украинской военной пропаганды", - добавил дипломат.
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