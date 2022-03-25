Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда в ООН заявил о спланированной инфоатаке против России - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/infoataka-1780163182.html
Зампостпреда в ООН заявил о спланированной инфоатаке против России
Зампостпреда в ООН заявил о спланированной инфоатаке против России - РИА Новости, 25.03.2022
Зампостпреда в ООН заявил о спланированной инфоатаке против России
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков на неформальной встрече СБ ООН заявил о спланированной информационной атаке против России в контексте событий на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:52
2022-03-25T19:52
в мире
украина
оон
россия
донбасс
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_0:284:3119:2038_1920x0_80_0_0_6b70d3d31c2489ee0144320f03875f49.jpg
ООН, 25 мар - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков на неформальной встрече СБ ООН заявил о спланированной информационной атаке против России в контексте событий на Украине.В пятницу прошло неформальная встреча СБ ООН по теме "Обеспечение доступа к психическому здоровью и психосоциальной поддержке в конфликтах, постконфликтных и гуманитарных ситуациях""Печально, что ряд делегаций по традиции использует эту серьёзную тему в своих пропагандистских целях. При этом они молчат о многократных обстрелах киевскими военными психдиспансеров Донбасса, многолетней жизни его жителей в условиях войны, задокументированных преступлениях нацбатальонов и использовании ими мирных граждан как живого щита", - сказал Чумаков.По его словам, эта террористическая тактика явно позаимствована не у советской армии. "Уж не у военных ли инструкторов, прописавшихся на Украине? И уж конечно в контексте психического здоровья коллеги не посчитали нужным упомянуть о таких фактах, как бесчинства в иракской тюрьме "Абу Грейб" или авиаудар по госпиталю в афганском Кундузе", - отметил он.Как указал зампостпреда, "передергивания, двойные стандарты и настоящая психологическая война стали для них нормой"."Отдельное внимание привлекло западное интернет-издание Mintpressnews.com, которое подробно проследило всю цепочку заказчиков и производителей украинской военной пропаганды", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html
https://ria.ru/20220322/kibervoyska-1779400881.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_392:0:3119:2045_1920x0_80_0_0_3c2764c81eec57ca9dafe8d56fcffa95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, россия, донбасс, совет безопасности оон
19:52 25.03.2022
 
Зампостпреда в ООН заявил о спланированной инфоатаке против России

Зампостпреда в ООН Чумаков заявил о спланированной инфоатаке против России из-за Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Здание ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 25 мар - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков на неформальной встрече СБ ООН заявил о спланированной информационной атаке против России в контексте событий на Украине.
В пятницу прошло неформальная встреча СБ ООН по теме "Обеспечение доступа к психическому здоровью и психосоциальной поддержке в конфликтах, постконфликтных и гуманитарных ситуациях"
Женщина с флагом Украины, накинутом на плечи, идет по улице в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 18:57
Запад развязал психическую войну
"Печально, что ряд делегаций по традиции использует эту серьёзную тему в своих пропагандистских целях. При этом они молчат о многократных обстрелах киевскими военными психдиспансеров Донбасса, многолетней жизни его жителей в условиях войны, задокументированных преступлениях нацбатальонов и использовании ими мирных граждан как живого щита", - сказал Чумаков.
По его словам, эта террористическая тактика явно позаимствована не у советской армии. "Уж не у военных ли инструкторов, прописавшихся на Украине? И уж конечно в контексте психического здоровья коллеги не посчитали нужным упомянуть о таких фактах, как бесчинства в иракской тюрьме "Абу Грейб" или авиаудар по госпиталю в афганском Кундузе", - отметил он.
Как указал зампостпреда, "передергивания, двойные стандарты и настоящая психологическая война стали для них нормой".
"Сегодняшние инфоатаки — это мощный спланированный удар по сознанию и психике сотен миллионов людей во многих странах, в том числе и по российским гражданам, за что тоже должна наступить ответственность", - подчеркнул он.
"Отдельное внимание привлекло западное интернет-издание Mintpressnews.com, которое подробно проследило всю цепочку заказчиков и производителей украинской военной пропаганды", - добавил дипломат.
Женщина сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 10:58
В Минпромторге предложили создать в России кибервойска
 
В миреУкраинаООНРоссияДонбассСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала