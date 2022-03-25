https://ria.ru/20220325/infoataka-1780163182.html

Зампостпреда в ООН заявил о спланированной инфоатаке против России

Зампостпреда в ООН заявил о спланированной инфоатаке против России - РИА Новости, 25.03.2022

Зампостпреда в ООН заявил о спланированной инфоатаке против России

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков на неформальной встрече СБ ООН заявил о спланированной информационной атаке против России в контексте событий на... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:52

2022-03-25T19:52

2022-03-25T19:52

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ООН, 25 мар - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков на неформальной встрече СБ ООН заявил о спланированной информационной атаке против России в контексте событий на Украине.В пятницу прошло неформальная встреча СБ ООН по теме "Обеспечение доступа к психическому здоровью и психосоциальной поддержке в конфликтах, постконфликтных и гуманитарных ситуациях""Печально, что ряд делегаций по традиции использует эту серьёзную тему в своих пропагандистских целях. При этом они молчат о многократных обстрелах киевскими военными психдиспансеров Донбасса, многолетней жизни его жителей в условиях войны, задокументированных преступлениях нацбатальонов и использовании ими мирных граждан как живого щита", - сказал Чумаков.По его словам, эта террористическая тактика явно позаимствована не у советской армии. "Уж не у военных ли инструкторов, прописавшихся на Украине? И уж конечно в контексте психического здоровья коллеги не посчитали нужным упомянуть о таких фактах, как бесчинства в иракской тюрьме "Абу Грейб" или авиаудар по госпиталю в афганском Кундузе", - отметил он.Как указал зампостпреда, "передергивания, двойные стандарты и настоящая психологическая война стали для них нормой"."Отдельное внимание привлекло западное интернет-издание Mintpressnews.com, которое подробно проследило всю цепочку заказчиков и производителей украинской военной пропаганды", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

https://ria.ru/20220322/kibervoyska-1779400881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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