https://ria.ru/20220325/immunitet-1780064411.html

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 43,6 процента

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 43,6 процента - РИА Новости, 25.03.2022

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 43,6 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 43,6%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:18

2022-03-25T14:18

2022-03-25T14:18

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

москва

коронавирус covid-19

вакцинация

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 43,6%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 25 марта, коллективный иммунитет 43,6%", - сообщается в разделе о столице.Неделю назад этот показатель был равен 45%. В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 412 832 человека, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 067 995 человек.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 47,1%. Всего вакцинировано более 5,2 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5,1 миллиона.

московская область (подмосковье)

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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