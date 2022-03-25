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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 43,6 процента
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 43,6 процента - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 43,6 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 43,6%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:18
2022-03-25T14:18
2022-03-25T14:18
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
москва
коронавирус covid-19
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 43,6%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 25 марта, коллективный иммунитет 43,6%", - сообщается в разделе о столице.Неделю назад этот показатель был равен 45%. В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 412 832 человека, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 067 995 человек.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 47,1%. Всего вакцинировано более 5,2 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5,1 миллиона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 43,6 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 43,6 процента