https://ria.ru/20220325/gubernator-1780160505.html
Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям
Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям - РИА Новости, 25.03.2022
Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям
Губернатор Московской области провел встречу с курсантами в центре "Авангард". На встрече обсудили много важных тем, в том числе и тему санкций против России,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:37
2022-03-25T19:37
2022-03-25T19:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771539096_0:168:3036:1876_1920x0_80_0_0_98b4245ef0003fb7c4aec52edfeb2276.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области провел встречу с курсантами в центре "Авангард". На встрече обсудили много важных тем, в том числе и тему санкций против России, сообщил телеканал "360".Губернатор отметил, что санкции против России западные страны накладывают уже давно. Это усложняет жизнь общества, но в то же время дает стимул для развития.Губернатор призвал к сплочению, чтобы вместе развивать экономику, малый и средний бизнес. Он отметил, что именно молодые люди имеют потенциал для развития стартапов и предпринимательства в Московской области и во всей стране."Наша задача – быть сильными. И я уверен, что мы пройдем эту череду вызовов. Цель наша очень простая – чтобы мы могли быть сильной страной, чтобы нам было комфортно жить в нашей стране и, самое главное, чтобы любой человек, особенно в вашем возрасте, мог реализовать свои самые смелые мечты, потенциал", – заключил глава региона.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771539096_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_ec32a893ef2b661ab35087c4930daa73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Губернатор Московской области провел встречу с курсантами в центре "Авангард". На встрече обсудили много важных тем, в том числе и тему санкций против России, сообщил телеканал "360".
Губернатор отметил, что санкции против России западные страны накладывают уже давно. Это усложняет жизнь общества, но в то же время дает стимул для развития.
Губернатор призвал к сплочению, чтобы вместе развивать экономику, малый и средний бизнес. Он отметил, что именно молодые люди имеют потенциал для развития стартапов и предпринимательства в Московской области и во всей стране.
"Наша задача – быть сильными. И я уверен, что мы пройдем эту череду вызовов. Цель наша очень простая – чтобы мы могли быть сильной страной, чтобы нам было комфортно жить в нашей стране и, самое главное, чтобы любой человек, особенно в вашем возрасте, мог реализовать свои самые смелые мечты, потенциал", – заключил глава региона.