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Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям

Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям - РИА Новости, 25.03.2022

Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям

Губернатор Московской области провел встречу с курсантами в центре "Авангард". На встрече обсудили много важных тем, в том числе и тему санкций против России,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:37

2022-03-25T19:37

2022-03-25T19:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области провел встречу с курсантами в центре "Авангард". На встрече обсудили много важных тем, в том числе и тему санкций против России, сообщил телеканал "360".Губернатор отметил, что санкции против России западные страны накладывают уже давно. Это усложняет жизнь общества, но в то же время дает стимул для развития.Губернатор призвал к сплочению, чтобы вместе развивать экономику, малый и средний бизнес. Он отметил, что именно молодые люди имеют потенциал для развития стартапов и предпринимательства в Московской области и во всей стране."Наша задача – быть сильными. И я уверен, что мы пройдем эту череду вызовов. Цель наша очень простая – чтобы мы могли быть сильной страной, чтобы нам было комфортно жить в нашей стране и, самое главное, чтобы любой человек, особенно в вашем возрасте, мог реализовать свои самые смелые мечты, потенциал", – заключил глава региона.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)