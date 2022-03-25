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Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям - РИА Новости, 25.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220325/gubernator-1780160505.html
Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям
Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям - РИА Новости, 25.03.2022
Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям
Губернатор Московской области провел встречу с курсантами в центре "Авангард". На встрече обсудили много важных тем, в том числе и тему санкций против России,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:37
2022-03-25T19:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области провел встречу с курсантами в центре "Авангард". На встрече обсудили много важных тем, в том числе и тему санкций против России, сообщил телеканал "360".Губернатор отметил, что санкции против России западные страны накладывают уже давно. Это усложняет жизнь общества, но в то же время дает стимул для развития.Губернатор призвал к сплочению, чтобы вместе развивать экономику, малый и средний бизнес. Он отметил, что именно молодые люди имеют потенциал для развития стартапов и предпринимательства в Московской области и во всей стране."Наша задача – быть сильными. И я уверен, что мы пройдем эту череду вызовов. Цель наша очень простая – чтобы мы могли быть сильной страной, чтобы нам было комфортно жить в нашей стране и, самое главное, чтобы любой человек, особенно в вашем возрасте, мог реализовать свои самые смелые мечты, потенциал", – заключил глава региона.
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московская область (подмосковье)
19:37 25.03.2022
 

Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об отношении к санкциям

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области провел встречу с курсантами в центре "Авангард". На встрече обсудили много важных тем, в том числе и тему санкций против России, сообщил телеканал "360".
Губернатор отметил, что санкции против России западные страны накладывают уже давно. Это усложняет жизнь общества, но в то же время дает стимул для развития.
Губернатор призвал к сплочению, чтобы вместе развивать экономику, малый и средний бизнес. Он отметил, что именно молодые люди имеют потенциал для развития стартапов и предпринимательства в Московской области и во всей стране.
"Наша задача – быть сильными. И я уверен, что мы пройдем эту череду вызовов. Цель наша очень простая – чтобы мы могли быть сильной страной, чтобы нам было комфортно жить в нашей стране и, самое главное, чтобы любой человек, особенно в вашем возрасте, мог реализовать свои самые смелые мечты, потенциал", – заключил глава региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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