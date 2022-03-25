https://ria.ru/20220325/gruppa-1779966149.html

США и ЕС договорились "не допустить обхода санкций" Россией

США и ЕС договорились "не допустить обхода санкций" Россией - РИА Новости, 25.03.2022

США и ЕС договорились "не допустить обхода санкций" Россией

США и Евросоюз намерены активнее бороться за то, чтобы Россия не использовала цифровые валюты для попыток уклониться от санкций, введенных странами Запада в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T00:07

2022-03-25T00:07

2022-03-25T00:28

в мире

сша

россия

евросоюз

дмитрий песков

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владимир путин

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США и Евросоюз намерены активнее бороться за то, чтобы Россия не использовала цифровые валюты для попыток уклониться от санкций, введенных странами Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.В своем заявлении США и ЕС также подтверждают намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности "посредством различных действий", что помимо прочего включает оказание поддержки правительству Украины "в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами".Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу "для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода" к использованию экологически чистой энергии.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220324/vashington-1779747410.html

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

сша

россия

украина

вашингтон

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, евросоюз, дмитрий песков, украина, владимир путин, вашингтон, джо байден