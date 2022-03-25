00:07 25.03.2022 (обновлено: 00:28 25.03.2022)
США и ЕС договорились "не допустить обхода санкций" Россией
США и ЕС договорились не допустить использование Россией цифровых валют для обхода санкций
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США и Евросоюз намерены активнее бороться за то, чтобы Россия не использовала цифровые валюты для попыток уклониться от санкций, введенных странами Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций, которые были введены в ответ на неспровоцированное военное вторжение России на Украину", — говорится в документе, опубликованном по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтверждают намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности "посредством различных действий", что помимо прочего включает оказание поддержки правительству Украины "в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами".
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу "для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода" к использованию экологически чистой энергии.
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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