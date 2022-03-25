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В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022
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В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов
В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022
В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с РИА Новости выступил против... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:57
2022-03-25T16:57
россия
госдума рф
сергей боярский
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с РИА Новости выступил против инициативы об ограничении выезда из РФ IT-специалистов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в соцсетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес."Таких инициатив не было. Скорее всего это целенаправленный вброс, чтобы, наоборот, подтолкнуть таких специалистов к решению покинуть страну. Конечно, я против", - сказал Боярский.
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россия, госдума рф, сергей боярский, дмитрий песков
16:57 25.03.2022
 
В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов

Депутат Госдумы Боярский выступил против ограничений на выезд из России IT-специалистов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии Единая Россия Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с РИА Новости выступил против инициативы об ограничении выезда из РФ IT-специалистов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в соцсетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес.
"Таких инициатив не было. Скорее всего это целенаправленный вброс, чтобы, наоборот, подтолкнуть таких специалистов к решению покинуть страну. Конечно, я против", - сказал Боярский.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
14:44
Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
 
РоссияГосдума РФСергей БоярскийДмитрий Песков
 
 
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