В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов
Депутат Госдумы Боярский выступил против ограничений на выезд из России IT-специалистов
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с РИА Новости выступил против инициативы об ограничении выезда из РФ IT-специалистов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в соцсетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес.
"Таких инициатив не было. Скорее всего это целенаправленный вброс, чтобы, наоборот, подтолкнуть таких специалистов к решению покинуть страну. Конечно, я против", - сказал Боярский.