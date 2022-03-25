https://ria.ru/20220325/gosduma-1780118216.html

В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов

В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022

В Госдуме выступили против ограничений на выезд из России IT-специалистов

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с РИА Новости выступил против... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:57

2022-03-25T16:57

2022-03-25T16:57

россия

госдума рф

сергей боярский

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с РИА Новости выступил против инициативы об ограничении выезда из РФ IT-специалистов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в соцсетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес."Таких инициатив не было. Скорее всего это целенаправленный вброс, чтобы, наоборот, подтолкнуть таких специалистов к решению покинуть страну. Конечно, я против", - сказал Боярский.

https://ria.ru/20220325/it-1780072991.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, сергей боярский, дмитрий песков