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Украина с начала спецоперации потеряла 26% группировки в Донбассе - РИА Новости, 25.03.2022
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Украина с начала спецоперации потеряла 26% группировки в Донбассе
Украина с начала спецоперации потеряла 26% группировки в Донбассе - РИА Новости, 25.03.2022
Украина с начала спецоперации потеряла 26% группировки в Донбассе
Украинские войска с начала российской военной спецоперации потеряли около 30 тысяч человек, группировка в Донбассе сократилась более чем на четверть, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:11
2022-03-25T17:21
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские войска с начала российской военной спецоперации потеряли около 30 тысяч человек, группировка в Донбассе сократилась более чем на четверть, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.Группировка ВСУ, нацгвардии и националистических батальонов, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла около 16 тысяч бойцов, что составляет 26 процентов всей ее численности в 59 тысяч 300 человек. Семь тысяч человек — безвозвратные потери.По данным Минобороны, изоляция украинских подразделений в Донбассе и взятие российскими силами под контроль узловых железнодорожных станций на ключевых направлениях не позволяет ВСУ восполнять потери. Кроме того, практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием.Рудской подчеркнул, что российские войска практически уничтожили ВВС и систему ПВО Украины, а ВМС страны уже перестали существовать.По словам генерала, по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации войск, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам наносятся высокоточные удары.Из находившихся на 24 февраля в боевом составе Украина потеряла:Поражены 16 основных военных аэродромов, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70 процентов всех запасов военной техники Украины.Говоря о потерях российской армии, Рудской сообщил, что погибли 1351 человек, 3825 получили ранения.Он подчеркнул, что государство возьмет на себя решение всех вопросов по поддержке семей погибших и раненых, включая "поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса".В целом основные задачи первого этапа операции Рудской назвал выполненными.Согласно приведенным данным, подразделения Народной милиции ЛНР освободили 93 процента территории республики, оборонное ведомство ДНР взяло под контроль 54 процента территории.Рудской подчеркнул, что российские Вооруженные силы "продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим".
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
16:11 25.03.2022 (обновлено: 17:21 25.03.2022)
 
Украина с начала спецоперации потеряла 26% группировки в Донбассе

Начальник управления Генштаба: воздушные силы, ПВО и ВМС Украины практически уничтожены

© РИА НовостиВоенная техника Вооруженных сил Украины
Военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости
Военная техника Вооруженных сил Украины
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские войска с начала российской военной спецоперации потеряли около 30 тысяч человек, группировка в Донбассе сократилась более чем на четверть, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.
"На момент начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные", — сказал генерал.
Группировка ВСУ, нацгвардии и националистических батальонов, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла около 16 тысяч бойцов, что составляет 26 процентов всей ее численности в 59 тысяч 300 человек. Семь тысяч человек — безвозвратные потери.
По данным Минобороны, изоляция украинских подразделений в Донбассе и взятие российскими силами под контроль узловых железнодорожных станций на ключевых направлениях не позволяет ВСУ восполнять потери. Кроме того, практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием.
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Рудской подчеркнул, что российские войска практически уничтожили ВВС и систему ПВО Украины, а ВМС страны уже перестали существовать.
По словам генерала, по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации войск, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам наносятся высокоточные удары.
Из находившихся на 24 февраля в боевом составе Украина потеряла:
  • 1587 танков и других бронемашин из 2416;
  • 112 военных самолетов из 152;
  • 75 вертолетов из 149;
  • 35 беспилотников "Байрактар ТБ2" из 36;
  • 148 комплексов "Бук М1" и С-300 из 180;
  • 117 РЛС различного назначения из 300.
Поражены 16 основных военных аэродромов, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70 процентов всех запасов военной техники Украины.
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Говоря о потерях российской армии, Рудской сообщил, что погибли 1351 человек, 3825 получили ранения.
Он подчеркнул, что государство возьмет на себя решение всех вопросов по поддержке семей погибших и раненых, включая "поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса".
В целом основные задачи первого этапа операции Рудской назвал выполненными.
"Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса", — сказал генерал.
Согласно приведенным данным, подразделения Народной милиции ЛНР освободили 93 процента территории республики, оборонное ведомство ДНР взяло под контроль 54 процента территории.
Рудской подчеркнул, что российские Вооруженные силы "продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим".
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