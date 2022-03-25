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Украина с начала спецоперации потеряла 26% группировки в Донбассе

Украина с начала спецоперации потеряла 26% группировки в Донбассе - РИА Новости, 25.03.2022

Украина с начала спецоперации потеряла 26% группировки в Донбассе

Украинские войска с начала российской военной спецоперации потеряли около 30 тысяч человек, группировка в Донбассе сократилась более чем на четверть, заявил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:11

2022-03-25T16:11

2022-03-25T17:21

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские войска с начала российской военной спецоперации потеряли около 30 тысяч человек, группировка в Донбассе сократилась более чем на четверть, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.Группировка ВСУ, нацгвардии и националистических батальонов, воевавшая в Донбассе против ополчений ДНР и ЛНР, потеряла около 16 тысяч бойцов, что составляет 26 процентов всей ее численности в 59 тысяч 300 человек. Семь тысяч человек — безвозвратные потери.По данным Минобороны, изоляция украинских подразделений в Донбассе и взятие российскими силами под контроль узловых железнодорожных станций на ключевых направлениях не позволяет ВСУ восполнять потери. Кроме того, практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием.Рудской подчеркнул, что российские войска практически уничтожили ВВС и систему ПВО Украины, а ВМС страны уже перестали существовать.По словам генерала, по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации войск, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам наносятся высокоточные удары.Из находившихся на 24 февраля в боевом составе Украина потеряла:Поражены 16 основных военных аэродромов, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70 процентов всех запасов военной техники Украины.Говоря о потерях российской армии, Рудской сообщил, что погибли 1351 человек, 3825 получили ранения.Он подчеркнул, что государство возьмет на себя решение всех вопросов по поддержке семей погибших и раненых, включая "поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса".В целом основные задачи первого этапа операции Рудской назвал выполненными.Согласно приведенным данным, подразделения Народной милиции ЛНР освободили 93 процента территории республики, оборонное ведомство ДНР взяло под контроль 54 процента территории.Рудской подчеркнул, что российские Вооруженные силы "продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим".

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф