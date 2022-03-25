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Производитель сантехники Geberit приостанавливает работу в России - РИА Новости, 25.03.2022
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Производитель сантехники Geberit приостанавливает работу в России
Производитель сантехники Geberit приостанавливает работу в России - РИА Новости, 25.03.2022
Производитель сантехники Geberit приостанавливает работу в России
Швейцарский производитель сантехники Geberit приостанавливает свою деятельность в России, но продолжит выплачивать зарплату сотрудникам, которые работают в РФ,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:38
2022-03-25T14:38
экономика
россия
швейцария
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ЦЮРИХ, 25 мар - РИА Новости. Швейцарский производитель сантехники Geberit приостанавливает свою деятельность в России, но продолжит выплачивать зарплату сотрудникам, которые работают в РФ, сообщает компания."Совет директоров Geberit принял решение немедленно приостановить всю деловую активность в России. Заработная плата 70 сотрудникам российской компании, обеспечивающей продажи, по-прежнему будет выплачиваться", - говорится в сообщении.Уточняется, что компания будет внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий, решение относительно российского бизнеса может быть пересмотрено в оперативном порядке.
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экономика, россия, швейцария
14:38 25.03.2022
 
Производитель сантехники Geberit приостанавливает работу в России

Швейцарский производитель сантехники Geberit приостанавливает свою деятельность в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кран в ванной комнате
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ЦЮРИХ, 25 мар - РИА Новости. Швейцарский производитель сантехники Geberit приостанавливает свою деятельность в России, но продолжит выплачивать зарплату сотрудникам, которые работают в РФ, сообщает компания.
"Совет директоров Geberit принял решение немедленно приостановить всю деловую активность в России. Заработная плата 70 сотрудникам российской компании, обеспечивающей продажи, по-прежнему будет выплачиваться", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компания будет внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий, решение относительно российского бизнеса может быть пересмотрено в оперативном порядке.
 
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