https://ria.ru/20220325/geberit-1780071739.html

Производитель сантехники Geberit приостанавливает работу в России

Производитель сантехники Geberit приостанавливает работу в России - РИА Новости, 25.03.2022

Производитель сантехники Geberit приостанавливает работу в России

Швейцарский производитель сантехники Geberit приостанавливает свою деятельность в России, но продолжит выплачивать зарплату сотрудникам, которые работают в РФ,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:38

2022-03-25T14:38

2022-03-25T14:38

экономика

россия

швейцария

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ЦЮРИХ, 25 мар - РИА Новости. Швейцарский производитель сантехники Geberit приостанавливает свою деятельность в России, но продолжит выплачивать зарплату сотрудникам, которые работают в РФ, сообщает компания."Совет директоров Geberit принял решение немедленно приостановить всю деловую активность в России. Заработная плата 70 сотрудникам российской компании, обеспечивающей продажи, по-прежнему будет выплачиваться", - говорится в сообщении.Уточняется, что компания будет внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий, решение относительно российского бизнеса может быть пересмотрено в оперативном порядке.

россия

швейцария

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, швейцария