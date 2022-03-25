19:30 25.03.2022 (обновлено: 19:42 25.03.2022)
Минфин Германии посоветовал компаниям не оплачивать российский газ в рублях
Глава Минфина Германии Линднер посоветовал компаниям не оплачивать российский газ в рублях
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер посоветовал компаниям не соглашаться на предложение России об оплате поставок газа в рублях.
"Речь идет о частных операторах, поставщиках энергии, которые платят и должны принять решение, но мы не должны - и это мой совет - идти на условия господина Путина, и придерживаться договоров в том виде, в каком они были заключены", - сказал министр в эфире телеканала N24.
По словам Линднера, решение Москвы о переводе оплаты в рубли связано с "попыткой улучшить свою экономическую ситуацию". Однако "все договоры согласованы в евро и долларах", указал министр.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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