https://ria.ru/20220325/gaz-1780159102.html

Минфин Германии посоветовал компаниям не оплачивать российский газ в рублях

Минфин Германии посоветовал компаниям не оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 25.03.2022

Минфин Германии посоветовал компаниям не оплачивать российский газ в рублях

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер посоветовал компаниям не соглашаться на предложение России об оплате поставок газа в рублях. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:30

2022-03-25T19:30

2022-03-25T19:42

экономика

минфин фрг

россия

германия

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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер посоветовал компаниям не соглашаться на предложение России об оплате поставок газа в рублях.По словам Линднера, решение Москвы о переводе оплаты в рубли связано с "попыткой улучшить свою экономическую ситуацию". Однако "все договоры согласованы в евро и долларах", указал министр.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

россия

германия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, минфин фрг, россия, германия