16:18 25.03.2022 (обновлено: 16:40 25.03.2022)
В МИД предупредили о последствиях отказа от российского газа и нефти
МИД: отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для экономики мира
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.
"Отказываться от него или нет – это их дело, но, конечно, это будет иметь колоссальные последствия для всей европейской экономики, а как следствие - и для мировой, потому что цены пойдут вверх не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Биричевский в эфире телеканала "Россия 24".
"Прогнозируемое нежелание зарубежных контрагентов принимать российские выплаты в рублях может повлечь цепную реакцию, которая распространится и на другие виды обязательств. В числе последствий - блокировка транзакций, замораживание залогов, активов, закрытие кредитных линий. Кредиторы будут вынуждены списывать займы российским резидентам как невозвратные. В итоге к текущему энергетическому, логистическому может добавиться также кризис неплатежей, сопровождаемый серией банкротств. Он может повлечь кардинальные изменения в международных финансах и спровоцировать обвал рынка", - добавил Биричевский.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.