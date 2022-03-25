https://ria.ru/20220325/gaz-1780102937.html

В МИД предупредили о последствиях отказа от российского газа и нефти

В МИД предупредили о последствиях отказа от российского газа и нефти - РИА Новости, 25.03.2022

В МИД предупредили о последствиях отказа от российского газа и нефти

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:18

2022-03-25T16:18

2022-03-25T16:40

россия

экономика

природный газ

нефть

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий биричевский

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше."Отказываться от него или нет – это их дело, но, конечно, это будет иметь колоссальные последствия для всей европейской экономики, а как следствие - и для мировой, потому что цены пойдут вверх не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Биричевский в эфире телеканала "Россия 24"."Прогнозируемое нежелание зарубежных контрагентов принимать российские выплаты в рублях может повлечь цепную реакцию, которая распространится и на другие виды обязательств. В числе последствий - блокировка транзакций, замораживание залогов, активов, закрытие кредитных линий. Кредиторы будут вынуждены списывать займы российским резидентам как невозвратные. В итоге к текущему энергетическому, логистическому может добавиться также кризис неплатежей, сопровождаемый серией банкротств. Он может повлечь кардинальные изменения в международных финансах и спровоцировать обвал рынка", - добавил Биричевский.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220325/gaz-1780099301.html

https://ria.ru/20220325/italiya-1780088006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, природный газ, нефть, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий биричевский, в мире, сша