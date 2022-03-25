https://ria.ru/20220325/gaz-1780099301.html
Минфин рассказал о преимуществах перевода расчетов за газ в рубли
Минфин рассказал о преимуществах перевода расчетов за газ в рубли - РИА Новости, 25.03.2022
Минфин рассказал о преимуществах перевода расчетов за газ в рубли
Перевод расчетов за российский газ в рубли позволит топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету – на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:13
россия
экономика
европа
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
природный газ
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Перевод расчетов за российский газ в рубли позволит топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету – на стабильные налоговые платежи, это также будет способствовать повышению роли российской валюты в международных расчетах, говорится в сообщении Минфина РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Перевод расчетов за газ в национальной валюте России позволит российской топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету – на стабильные налоговые платежи. Данная мера без сомнения будет способствовать повышению роли рубля в международных расчетах", - сказано в сообщении Минфина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, европа, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), природный газ
16:10 25.03.2022 (обновлено: 16:13 25.03.2022)
Минфин рассказал о преимуществах перевода расчетов за газ в рубли
Минфин: перевод расчетов за газ в рубли позволит бюджету получать стабильные налоги