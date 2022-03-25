Эксперты NYT назвали план Запада по отказу газа из России символическим
Эксперты NYT назвали план США и ЕС по снижению энергозависимости от России символическим
Танкер для перевозки СПГ
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на экспертов в области энергетики пишет, что план США и ЕС по снижению энергозависимости от РФ носит скорее символический характер, так как Америка пока не сможет поставлять больше сжиженного природного газа (СПГ), а ЕС его импортировать.
США и Еврокомиссия объявили в пятницу о создании совместной рабочей группы, направленной на снижение зависимости Европы от энергоресурсов из России, целями её работы станут диверсификация поставок СПГ и сокращение потребности в природном газе. Белый дом сообщил, что США будут работать с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные поставки СПГ в Европу в размере как минимум 15 миллиардов кубометров в 2022 году.
"План во многом носит символический характер, по крайней мере в краткосрочной перспективе, потому что у США нет достаточных возможностей для экспорта большего количества газа, а у Европы нет возможности импортировать значительно больше", - отмечает издание.
Как пишет издание, по словам экспертов, на строительство достаточного количества терминалов в США и Европе для увеличения поставок СПГ в ЕС может уйти от 2 до 5 лет.
"В ближайшей перспективе действительно нет хороших вариантов, кроме как умолять одного или двух азиатских покупателей отдать их танкеры с СПГ Европе", - заявил советник по вопросам энергетики бывшего президента США Джорджа Буша-младшего Роберт Макнелли.