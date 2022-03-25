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В Кремле ответили на вопрос о возражениях Запада по оплате за газ в рублях - РИА Новости, 25.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос о возражениях Запада по оплате за газ в рублях
В Кремле ответили на вопрос о возражениях Запада по оплате за газ в рублях - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о возражениях Запада по оплате за газ в рублях
В Кремле исходят из действующего поручения президента России Владимира Путина "Газпрому" принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:21
2022-03-25T14:50
экономика
сша
россия
европа
центральный банк рф (цб рф)
газпром
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Кремле исходят из действующего поручения президента России Владимира Путина "Газпрому" принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ему задали вопрос, планирует ли Москва поставлять газ Европе, если та не будет платить в рублях, о чем уже заявляли представители нескольких стран.Владимир Путин 23 марта на совещании с членами правительства поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку продавать товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте бессмысленно.При этом он отметил, что прокачка продолжится по ценам и в объемах, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.
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экономика, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), газпром, дмитрий песков
13:21 25.03.2022 (обновлено: 14:50 25.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о возражениях Запада по оплате за газ в рублях

Песков: "Газпром" за четыре дня разработает систему перехода на оплату газа в рублях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Кремле исходят из действующего поручения президента России Владимира Путина "Газпрому" принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ему задали вопрос, планирует ли Москва поставлять газ Европе, если та не будет платить в рублях, о чем уже заявляли представители нескольких стран.
"В течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим", — сказал представитель Кремля.
Владимир Путин 23 марта на совещании с членами правительства поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку продавать товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте бессмысленно.
При этом он отметил, что прокачка продолжится по ценам и в объемах, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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ЭкономикаСШАРоссияЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ГазпромДмитрий Песков
 
 
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