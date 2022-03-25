13:21 25.03.2022 (обновлено: 14:50 25.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о возражениях Запада по оплате за газ в рублях
Песков: "Газпром" за четыре дня разработает систему перехода на оплату газа в рублях
Газодобывающее предприятие
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Кремле исходят из действующего поручения президента России Владимира Путина "Газпрому" принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ему задали вопрос, планирует ли Москва поставлять газ Европе, если та не будет платить в рублях, о чем уже заявляли представители нескольких стран.
"В течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим", — сказал представитель Кремля.
Владимир Путин 23 марта на совещании с членами правительства поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку продавать товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте бессмысленно.
При этом он отметил, что прокачка продолжится по ценам и в объемах, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.