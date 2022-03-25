https://ria.ru/20220325/gaz-1780048760.html

В Кремле ответили на вопрос о возражениях Запада по оплате за газ в рублях

В Кремле ответили на вопрос о возражениях Запада по оплате за газ в рублях - РИА Новости, 25.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о возражениях Запада по оплате за газ в рублях

В Кремле исходят из действующего поручения президента России Владимира Путина "Газпрому" принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:21

2022-03-25T13:21

2022-03-25T14:50

экономика

сша

россия

европа

центральный банк рф (цб рф)

газпром

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Кремле исходят из действующего поручения президента России Владимира Путина "Газпрому" принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ему задали вопрос, планирует ли Москва поставлять газ Европе, если та не будет платить в рублях, о чем уже заявляли представители нескольких стран.Владимир Путин 23 марта на совещании с членами правительства поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку продавать товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте бессмысленно.При этом он отметил, что прокачка продолжится по ценам и в объемах, которые зафиксированы в контрактах, так как страна дорожит своей репутацией.

сша

россия

европа

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сша, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), газпром, дмитрий песков