https://ria.ru/20220325/gaz-1779992263.html
В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил Медведев
В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022
В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости раскрыл логику решения обязать недружественные страны оплачивать... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:37
2022-03-25T09:37
2022-03-25T12:47
экономика
владимир путин
сша
россия
европа
swift
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости раскрыл логику решения обязать недружественные страны оплачивать поставки российского газа в рублях."Мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя. Ну и чего они хотят?" — объяснил Медведев сложившуюся ситуацию.Он подчеркнул, что рубль — единственное законное платежное средство на территории России.В среду Владимир Путин сообщил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Он подчеркнул, что зафиксированные в контрактах объемы и цены не изменятся. Сегодня Россия поставляет в Европу около 40 процентов всего потребляемого там газа.Российские подразделения 24 февраля начали военную специальную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в том числе заблокировав большой объем резервов.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти отметили, что готовились к такому развитию событий. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, объем финансирования составит около триллиона рублей.
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Пусть изыскивают возможности платить" – Медведев о поставках газа за рубли
В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, это очевидная вещь, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о вчерашнем решении, о котором сказал Владимир Владимирович Путин, по переходу на расчеты в рублях: мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков - во всяком случае части из них - использовать нельзя. Ну и чего они хотят?" - сказал Медведев.
2022-03-25T09:37
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PT3M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, сша, россия, европа, swift, совет безопасности рф, дмитрий медведев
09:37 25.03.2022 (обновлено: 12:47 25.03.2022)
В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев заявил, что в решении поставлять газ за рубли есть прямая логика