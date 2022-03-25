https://ria.ru/20220325/gaz-1779992263.html

В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил Медведев

В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022

В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости раскрыл логику решения обязать недружественные страны оплачивать... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:37

2022-03-25T09:37

2022-03-25T12:47

экономика

владимир путин

сша

россия

европа

swift

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости раскрыл логику решения обязать недружественные страны оплачивать поставки российского газа в рублях."Мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя. Ну и чего они хотят?" — объяснил Медведев сложившуюся ситуацию.Он подчеркнул, что рубль — единственное законное платежное средство на территории России.В среду Владимир Путин сообщил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Он подчеркнул, что зафиксированные в контрактах объемы и цены не изменятся. Сегодня Россия поставляет в Европу около 40 процентов всего потребляемого там газа.Российские подразделения 24 февраля начали военную специальную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в том числе заблокировав большой объем резервов.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти отметили, что готовились к такому развитию событий. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, объем финансирования составит около триллиона рублей.

сша

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Пусть изыскивают возможности платить" – Медведев о поставках газа за рубли В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, это очевидная вещь, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о вчерашнем решении, о котором сказал Владимир Владимирович Путин, по переходу на расчеты в рублях: мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков - во всяком случае части из них - использовать нельзя. Ну и чего они хотят?" - сказал Медведев. 2022-03-25T09:37 true PT3M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сша, россия, европа, swift, совет безопасности рф, дмитрий медведев