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Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа - РИА Новости, 25.03.2022
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Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа
Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа - РИА Новости, 25.03.2022
Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа
Европейцы "хорохорятся", говоря о возможности отказа от российского газа, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:33
2022-03-25T11:18
экономика
европа
природный газ
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европейцы "хорохорятся", говоря о возможности отказа от российского газа, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев."Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся", — сказал Медведев в интервью РИА Новости.На фоне отказа США от импорта нефти из России аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти Германии неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей России, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия к ним готовилась заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.Позже президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, европа, природный газ, дмитрий медведев, россия
09:33 25.03.2022 (обновлено: 11:18 25.03.2022)
 
Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа

Зампред СБ Медведев: Европа хорохорится, говоря о возможности отказа от российского газа

© REUTERS / Christian CharisiusРабочий на газохранилище в Редене, Германия
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Christian Charisius
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европейцы "хорохорятся", говоря о возможности отказа от российского газа, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся", — сказал Медведев в интервью РИА Новости.
На фоне отказа США от импорта нефти из России аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти Германии неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей России, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия к ним готовилась заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.
Позже президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ЭкономикаЕвропаПриродный газДмитрий МедведевРоссия
 
 
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