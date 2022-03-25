09:33 25.03.2022 (обновлено: 11:18 25.03.2022)
Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа
Зампред СБ Медведев: Европа хорохорится, говоря о возможности отказа от российского газа
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европейцы "хорохорятся", говоря о возможности отказа от российского газа, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся", — сказал Медведев в интервью РИА Новости.
На фоне отказа США от импорта нефти из России аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти Германии неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей России, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия к ним готовилась заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.
Позже президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.