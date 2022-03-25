https://ria.ru/20220325/gaz-1779991485.html

Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа

Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа - РИА Новости, 25.03.2022

Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа

Европейцы "хорохорятся", говоря о возможности отказа от российского газа, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:33

2022-03-25T09:33

2022-03-25T11:18

экономика

европа

природный газ

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европейцы "хорохорятся", говоря о возможности отказа от российского газа, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев."Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся", — сказал Медведев в интервью РИА Новости.На фоне отказа США от импорта нефти из России аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти Германии неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей России, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия к ним готовилась заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны.Позже президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ, дмитрий медведев, россия