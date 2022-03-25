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В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли - РИА Новости, 25.03.2022
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В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли
В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли - РИА Новости, 25.03.2022
В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли
Покупка российского газа в рублях вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против ЦБ России, заявил в беседе с РБК глава комитета бундестага ФРГ по... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T02:21
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владимир путин
россия
сша
москва
в мире
клаус эрнст
германия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Покупка российского газа в рублях вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против ЦБ России, заявил в беседе с РБК глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст.По его словам, при таком сценарии Берлин попадет в ситуацию, вынуждающую его нарушать ограничительные меры против Москвы, которые ввела немецкая сторона.По его словам, это бы также шло вразрез с уже существующими контрактами. Парламентарий, тем не менее, признал, что замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение соглашений с Россией."Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России", — добавил депутат.Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779834025.html
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
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владимир путин, россия, сша, москва, в мире, клаус эрнст, германия
02:21 25.03.2022 (обновлено: 03:38 25.03.2022)
 
В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли

Депутат бундестага Эрнст: оплата газа в рублях принудит ФРГ к обходу санкций ЕС против ЦБ

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Покупка российского газа в рублях вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против ЦБ России, заявил в беседе с РБК глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст.
По его словам, при таком сценарии Берлин попадет в ситуацию, вынуждающую его нарушать ограничительные меры против Москвы, которые ввела немецкая сторона.

"Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции", — высказался Эрнст.

По его словам, это бы также шло вразрез с уже существующими контрактами. Парламентарий, тем не менее, признал, что замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение соглашений с Россией.
"Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России", — добавил депутат.
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Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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