02:21 25.03.2022 (обновлено: 03:38 25.03.2022)
В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли
Депутат бундестага Эрнст: оплата газа в рублях принудит ФРГ к обходу санкций ЕС против ЦБ
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Покупка российского газа в рублях вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против ЦБ России, заявил в беседе с РБК глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст.
"Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции", — высказался Эрнст.
По его словам, это бы также шло вразрез с уже существующими контрактами. Парламентарий, тем не менее, признал, что замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение соглашений с Россией.
"Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России", — добавил депутат.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.